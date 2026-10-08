Peter Thiel optužio Papu i Obamu za širenje panike od umjetne inteligencije

Američki milijarder i tehnološki investitor Peter Thiel oštro je napao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu i papu Lava XIV. Optužio ih je da namjerno šire strah oko umjetne inteligencije kako bi prikupili jeftine političke bodove i povećali vlastitu popularnost. Thiel tvrdi da obojica nemaju nikakvih novih ideja pa koriste nepopularnost novih tehnologija za vlastitu promociju.

Detalji Thielovih razmišljanja isplivali su u javnost nakon što je Politico dobio snimke s njegovih zatvorenih predavanja. Radi se o govorima koje je održao u Nashvilleu krajem rujna i početkom listopada 2026. godine, gdje je iznio niz provokativnih tvrdnji o budućnosti tehnološkog razvoja.

Thiel je na predavanjima otišao toliko daleko da je spominjao Antikrista, kojeg vidi kao figuru koja zaustavlja tehnološki napredak i zalaže se za jednu svjetsku vladu punu strogih regulacija. Objasnio je kako su mnogi svjesni da je umjetna inteligencija politički nepopularna, pa to žele maksimalno iskoristiti za osobne interese.

​- I Obama i papa spadaju u tu kategoriju. Obama zna da demokrati nemaju ideja, ali se barem mogu protiviti umjetnoj inteligenciji - rekao je Thiel u Nashvilleu.

Bivši američki predsjednik nedavno je pozvao na stroži javni nadzor umjetne inteligencije i brzu reakciju države. Obama smatra da novu tehnologiju treba pažljivo regulirati kako bi služila cijelom društvu, a ne samo šačici bogatih korporacija.

Thiel nije štedio ni poglavara Katoličke crkve, čiji je fokus na novu tehnologiju nazvao običnim manevrom za skretanje pozornosti. Podsjetimo, papa Lav XIV. nedavno je objavio svoju prvu encikliku o umjetnoj inteligenciji, u kojoj je upozorio da bi strojevi mogli stvoriti raj koji potkopava samu ljudskost.

​- Trebalo mu je nešto politički popularno kako bi skrenuo pozornost sa skandala oko zlostavljanja djece u crkvi, a pronašao je to u umjetnoj inteligenciji - izjavio je američki milijarder.

Uz to, Thiel je ocijenio da su papini pozivi na međunarodnu regulaciju opasni jer izravno idu na ruku Komunističkoj partiji Kine. Smatra da Sjedinjene Američke Države i saveznici možda i bi poštivali takva pravila, ali Kina sigurno ne bi, što bi Pekingu dalo veliku stratešku prednost u razvoju.

Zbog toga je papu nazvao korisnim idiotom za kinesku partiju. Kasnije je priznao da je ta izjava možda bila preoštra, ali je naglasio da i dalje čvrsto stoji pri glavnoj poruci.