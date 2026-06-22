Peternel dobacivao Pupovcu, iz SNV-a mu poručili: 'Od koga ti je baba spašavala Židove?'

U Spomen-parku Brezovica, gdje se obilježavao Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica osnutka Prvog sisačkog partizanskog odreda, došlo je do verbalnog sukoba između saborskog zastupnika DOMiNO-a Igora Peternela i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Naime, Peternel je u Brezovicu stigao s nekoliko stranačkih kolega te je okupljenim novinarima poručio kako smatra da se na tom mjestu ne bi trebalo slaviti.

- Znaju i sami da se nema što slaviti. Svakog normalnog treba biti sram, jame se stalno otkrivaju, stalno se otkrivaju novi zločini. Što se slavi? Slavi se jedna laž - rekao je Peternel.

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Pokretanje videa... VIDEO Igor Peternel dao izjavu za medije na Obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici | Video: 24sata/Edina Žuko/Pixsell

Nedugo nakon toga pred novinare je stao predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, no Peternel i njegovi suradnici glasnim su dobacivanjem ometali njegovo obraćanje. Pupovac im je odgovorio podsjetivši na ubojstvo saborskog zastupnika Dušana Trivunčića na početku Domovinskog rata.

- Vi biste mogli biti upućeniji u to što se dogodilo saborskom zastupniku SDP-a koji je ubijen nedaleko odavde. Bilo bi najbolje da odgovorite što se dogodilo sa zastupnikom SDP-a na početku rata. Tu je isto jedan saborski zastupnik koji nema nikakve obaveze i odgovornosti prema tome što se dogodilo tom kolegi zastupniku. Ali imate petlje da lažete o ljudima i o stvarima - poručio je Pupovac.

Nakon novih dobacivanja iz skupine okupljene oko Peternela, Pupovac je dodao: "Ne govorim ja o doktoru (Ivanu) Šreteru. On je bio častan čovjek, za razliku od vas."

Članovi DOMiNO-a potom su uzvratili pitanjem: "Kako to da 45 godina nitko nije odgovarao i bio kažnjen za zločine koje su počinili komunisti?"

Verbalni sukob nastavio se i oko toga tko je trebao biti pozvan na obilježavanje u Brezovici. U raspravu se uključio i glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća Eugen Jakovčić, koji je Peternelu poručio da bi ga trebalo biti sram zbog izjava koje je iznio.

- Jel' se sramiš babe koja ti je spašavala Židove, od koga ti je baba spašavala Židove? - upitao je Jakovčić.

Podsjetimo, Peternel potječe iz antifašističke obitelji, a njegova baka i prabaka tijekom Drugog svjetskog rata spašavale su zagrebačke Židove od ustaškog progona.

Verbalni sukob delegacija SDSS-a i DOMiNO-a snimile su kamere N1 televizije, a snimku možete pogledati OVDJE.