Peternel: 'Plenković je u najgoroj situaciji ikada. Nema pojma tko mu radi o glavi'

Saborski zastupnik iz stranke DOMiNO Igor Peternel, smatra da je Andrej Plenković u najgoroj situaciji do sada.

- Kada je prije pola godine organizirao doček rukometaša i matirao Možemo brojni novinari su me uvjeravali da nas je Plenković sve pojeo i osigurao novi mandat. Odgovarao sam im da se u Hrvatskoj sreća okreće na dnevnoj bazi. I okrenula se - objavio je Peternel.

- Danas je Plenković u najgoroj situaciji ikad. Živi od izvješća do izvješća i pojma nema tko mu sve radi o glavi. I to ne od oporbe već isključivo od svojih. Bune se otvoreno gradonačelnici, a danas i županica Tramišak. Ne žele ni čuti preuzeti otpad ili graditi kod sebe spalionice i potpisati si tako smrtnu presudu - dodao je.

HDZ te voli sve dok osiguravaš hranidbeni lanac prema kapilarama. Dok im nudiš mir i blagostanje. Dok nudiš čvrstu piramidu moći. Plenković trenutno svojim HDZ kapilarama nudi jedino otpad i nepopularnost. I zato će vrlo vjerojatno i sam postati njihov opasni politički otpad. U pitanju su dani kada će na red doći i njegovo zbrinjavanje - zaključio je.