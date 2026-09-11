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OTPAD LIKA

Peternel: 'Plenković je u najgoroj situaciji ikada. Nema pojma tko mu radi o glavi'

Piše Filip Sulimanec,
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Peternel: 'Plenković je u najgoroj situaciji ikada. Nema pojma tko mu radi o glavi'
Zagreb: Klub zastupnika Dom i nacionalno okupljanje održali su konferenciju za medije | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Plenković trenutno svojim HDZ kapilarama nudi jedino otpad i nepopularnost. I zato će vrlo vjerojatno i sam postati njihov opasni politički otpad, poručio je Igor Peternel

Saborski zastupnik iz stranke DOMiNO Igor Peternel, smatra da je Andrej Plenković u najgoroj situaciji do sada. 

 - Kada je prije pola godine organizirao doček rukometaša i matirao Možemo brojni novinari su me uvjeravali da nas je Plenković sve pojeo i osigurao novi mandat. Odgovarao sam im da se u Hrvatskoj sreća okreće na dnevnoj bazi. I okrenula se - objavio je Peternel.

 - Danas je Plenković u najgoroj situaciji ikad. Živi od izvješća do izvješća i pojma nema tko mu sve radi o glavi. I to ne od oporbe već isključivo od svojih. Bune se otvoreno gradonačelnici, a danas i županica Tramišak. Ne žele ni čuti preuzeti otpad ili graditi kod sebe spalionice i potpisati si tako smrtnu presudu - dodao je.

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HDZ te voli sve dok osiguravaš hranidbeni lanac prema kapilarama. Dok im nudiš mir i blagostanje. Dok nudiš čvrstu piramidu moći. Plenković trenutno svojim HDZ kapilarama nudi jedino otpad i nepopularnost. I zato će vrlo vjerojatno i sam postati njihov opasni politički otpad. U pitanju su dani kada će na red doći i njegovo zbrinjavanje - zaključio je.

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