Peternel pobjesnio na 'bivšeg prijatelja': Prebacilo te Nino, nisi čovjek, sram te može biti!

'Želim ti uspjeh i sreću na izborima! Trebat će ti jer vidim da si nažalost zbog toga spreman izgubiti dostojanstvo i gospodstvo! Prebacilo te Nino', poručio je Peternel Raspudiću

<p>Čini se kako je između <strong>Igora Peternela</strong>, člana Škorinog Domovinskog pokreta, drugog na listi te stranke i nezavisnog Mostovog kandidata <strong>Nine Raspudića </strong>puknulo prijateljstvo.</p><p>Raspudić je jučer u emisiji Otvoreno Peternelu spočitnuo to što je ovaj bio član SDP, a rasprava nije stala na tome.</p><p>Peternel je reagirao te napisao Raspudiću kako mu nekad nije smetalo što mu je pomagao u promociji knjige te je objavio fotografiju s njim iz tog vremena. Otkrio je kako ga je Raspudić tada toliko hvalio da mu je bilo neugodno, a da je sad 'promijenio ploču'.</p><p>Raspudiću je još rekao da mu je 'ljevičarska karirana košulja godinama bila zaštitni znak', a da medijsku batinu nikad nije osjetio.</p><p>Peternelovu objavu prenosimo u cijelosti. </p><p>- Taj kojega si večeras ničim izazvan (mi se mostom ne bavimo) osim paničnim strahom za uspjeh svoje žene, u Otvorenom prozvao da je bio član SDPa, upravo taj ti je prijateljski pomagao promovirati knjigu po Hrvatskoj. Bas mene nepodobnoga si zvao, a ne svoje sadašnje stranačke kolege! Zanimljivo! Tada ti pogrešna epizoda iz moje ne bas bliske prošlosti nije ni najmanje smetala! Organizirao sam ti između ostalog i promociju u Novskoj ! I predavanje u Okrugljaku! Hvalio si me na tim prezentacijama toliko da mi je čak neugodno bilo! Isticao moju višegodišnju predanost promociji antitotalitarnosti i zalaganje za bolje društvo! Nudio mi kasnije na pregovorima da budem s tobom na listi! Sada odjednom promjena! Mene kojeg nema u studiju napadaš, a zanimljivo je kako u predstavnika HDZa Ivu Lučića gledaš poput pitome ptičice i niti jednom s njim ne uđeš u polemiku!</p><p>E moj Raspudiću, možeš ljevičarsku kariranu košulju koja ti je godinama bila zaštitni znak kako bi se dodvorio mainstreamu, onom mainstreamu kojeg si prozivao, a istodobno očajnički želio da te prihvati, možeš zamijeniti za crno odijelo i sivu kravatu, ali ne možeš promijeniti činjenicu si jedini Tzv. konzervativac koji je preživio sve promjene na javnoj televiziji pa čak i teror Radmana! Ti si bez problema savjesti nastupao na javnoj televiziji dok sam se ja borio da Karolina Vidović Krišto ne dobije otkaz! Konzervativac koji je prihvatljiv RTLu i Weekend medija festivalu, lijevo -liberalnim oazama šunda! Prihvatljiv si zato sto se nikada poput Hasanbegovića, Željke Markić, Bartulice pa čak i mene nisi za ništa konkretno javno izložio. Nikada medijsku batinu nisi osjetio! Uvijek u zavjetrini filozofske salonske rasprave! I naravno uz honorar!</p><p>U kampanji se najbolje vidi WHO is WHO in the ZOO! I pogotovo tko je kakav čovjek!<br/> Imaš spiku , ali nisi čovjek!<br/> Sram te bilo!<br/> Želim ti uspjeh i sreću na izborima! Trebat će ti jer vidim da si nažalost zbog toga spreman izgubiti dostojanstvo i gospodstvo!<br/> Prebacilo te Nino!</p><p>P.S. Ovo nije poziv medijima za sučeljavanje! S gospodinom vise nemam o čemu razgovarati! - stoji u objavi Igora Peternela.</p>