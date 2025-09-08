Petero ljudi je ubijeno, a njih sedmero ranjeno u napadu vatrenim oružjem u Jeruzalemu, javlja Times of Israel. Četvero ljudi umrlo je na mjestu napada, jedna osoba preminula je u bolnici.

Izraelska policija potvrdila je napad, u svojem priopćenju navode kako su "dvojica terorista neutralizirana".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Strava u Jeruzalemu. Ušli u bus i ubili pet ljudi. Policija: Dvojica terorista su neutralizirana... | Video: 24sata Video

Kako javljaju izraelski mediji, napadači su ušli u autobus i počeli pucati prije nego što su ih vojnik i naoružani civil upucali. Još nitko nije preuzeo odgovornost za ovaj krvavi napad.

- Bila sam u autobusu, autobus je bio krcat. Otvorila su se vrata i ušli su teroristi. Bilo je užasno. Puno se pucalo, ne mogu vjerovati da stojim ovdje sada - kazala je za izraelske medije jedna od preživjelih iz autobusa strave.

Times of Israel tvrdi kako su napadači Palestinci sa Zapadne obale.