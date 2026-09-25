Petir upozorava: 'Drastično će smanjiti proračun za ribarstvo i poljoprivredu u Uniji'

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir upozorila je u petak da se prema sadašnjim najavama proračun za poljoprivredu na europskoj razini u budućem višegodišnjem financijskom okviru od 2028. do 2034. smanjuje za 22 posto, dok se omotnica za ribarstvo smanjuje za 60 posto.

Petir je to rekla na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru gdje je najavila međuparlamentarnu konferenciju "Od polja do mora–zajednička vizija za prehrambenu sigurnost i stratešku autonomiju EU", koja će se održati u Dubrovniku od 27. do 29. rujna.

"Smatramo da je nemoguće udovoljiti zahtjevima da se proizvodi više, da naša poljoprivreda bude konkurentnija, da poštujemo sve one zelene ambicije koje se stavljaju pred naše poljoprivrednike, a da bude manje novca", poručila je Petir.

Dodatno, kazala je, zabrinjava i povećana fleksibilnost država članica jer bi to bez jasnog zajedničkog okvira i odgovarajućih zaštitnih mehanizama moglo dovesti do različitih razina potpore, narušavanja kohezije i nejednakih uvjeta na zajedničkom tržištu.

Međuparlamentarna konferencija održava se u sklopu parlamentarne dimenzije predsjedanja Republike Hrvatske skupinom EU MED 9, a na njoj će sudjelovati predsjednici odbora za poljoprivredu iz država MED 9 kao i predstavnici Europske komisije iz uprave za poljoprivredu i ribarstvo, predstavnici NATO-a, znanstvene i stručne zajednice i drugi.

Pojasnila je kako je razlog održavanja konferencije činjenica da se buduća zajednička poljoprivredna i ribarstvena politika nalaze na prekretnici jer se sada privode kraju pregovori kako će izgledati arhitektura obje politike te kako će izgledati i budući višegodišnji financijski okvir.

"Naš je cilj da u razgovoru s drugim mediteranskim zemljama izgradimo svojevrsnu koaliciju kako bi poslali poruke o tome kakvu buduću zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku želimo. Na koji način ona treba biti koncipirana i financirana te da ta preporuka stigne prije nego završe pregovori na europskoj razini", rekla je Petir.