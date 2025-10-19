Petković o drogi u Dubrovniku: Podaci ne potvrđuju masovnu konzumaciju kokaina

Iako je posljednjih godina konzumacija kokaina u porastu, tvrdnje o masovnoj konzumaciji nisu potkrijepljene dostupnim podacima, rekao je pomoćnik ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković, komentirajući izjavu dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković rekao je nedavno na sjednici Gradskog vijeća da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu", a potrošnja te droge "može se mjeriti u kamionima, a ne gramima".

Međutim, prema podacima Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, dostupne analize ne potvrđuju takvu razinu rasprostranjenosti.

- Kada je riječ o Dubrovniku, nemamo specifične lokalne podatke koji bi pokazali stvarnu razinu konzumacije ili dostupnosti droga - rekao je pomoćnik ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Željko Petković.

Dodao je kako nacionalni obrasci pokazuju da su stimulansi poput kokaina, amfetamina i ecstasyja povezani s noćnim životom, klubovima i festivalima, no da se u novije vrijeme sve češće koriste i kod kuće te u poslovnim okruženjima.

"Još uvijek ograničen udio korisnika kokaina"

Tržište stimulansa karakterizira visoka dostupnost i stabilne cijene, dok čistoća droge ostaje jedan od glavnih rizika, upozorio je Petković. Prema rezultatima istraživanja "Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske“ iz 2023. godine, kokain je barem jednom u životu uzelo gotovo šest posto odraslih osoba, a u posljednjih godinu dana 2,6 posto.

- Ti podaci ne upućuju na masovnu, svakodnevnu javnu konzumaciju, nego na rastući, ali još uvijek ograničen udio korisnika u populaciji - rekao je.

U odrasloj populaciji od 15 do 64 godine uporaba kokaina u posljednjih 12 mjeseci porasla je s 0,5 posto u 2011. na 2,6 posto u 2023. godini, dok je kod mlađih odraslih, od 15 do 34 godine, porast izraženiji - s 0,9 na 4,2 posto. Uzlazni trend potvrđuju i analiza otpadnih voda te podaci o zahtjevima za liječenje iz Registra ovisnosti, dodao je.

Prema istom istraživanju, 4,5 posto odraslih osoba je barem jednom konzumiralo amfetamin i ecstasy, dok je u posljednjih godinu dana 1,2 posto odraslih koristilo amfetamine, a 1 posto ecstasy.

- Kokain se tradicionalno povezuje s mlađim odraslim osobama, no zbog šire dostupnosti i promjena u društvenim normama koristi se i među starijima - rekao je Petković te dodao da trendovi upućuju na širenje uporabe i izvan urbanih središta.

Istaknuo je i ulogu HZJZ-ove Službe za ovisnosti, koja razvija i koordinira provedbu Nacionalne strategije za ovisnosti te pripadajućih akcijskih planova u suradnji s lokalnim vlastima, školama i organizacijama civilnog društva.

- Cilj je osigurati usklađen, cjelovit pristup prevenciji, edukaciji i liječenju ovisnosti te djelovati na temelju pouzdanih podataka - poručio je Petković.

Policija: Nema značajnih odstupanja

Dubrovačko-neretvanska policija također smatra da ne postoje značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika o psihoaktivnim drogama na području Dubrovnika i županije.

- Dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu - ističe dubrovačka policija navodeći podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po kojima je broj osoba po prvi put liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednjih pet godina gotovo podjednak.

Po njima je u 2020. godini evidentirano 204, u 2021. njih 208, u 2022. njih 222, u 2023. godini 205, a u 2024. godini 213.

Ta policijska uprava podsjeća da je od 2020. ostvarila 4297 zapljena droga, zbog proizvodnje i prometa drogama podnijela 477 kaznenih prijava, a zbog konzumacije droga prekršajno prijavila 3994 osobe.

- U tom razdoblju ukupno je zaplijenjeno gotovo 315 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, 756 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, preko 93.000 komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1660 komada stabljika marihuane - navodi policija.

PU dubrovačko-neretvanska u tom razdoblju dobila je dva prestižna godišnja priznanja MUP-a na temelju aktivnosti u sklopu brojnih operativnih akcija koje su rezultirale zapljenom većih količina droga i kazneno-pravnim procesuiranjem osoba koje su se bavile krijumčarenjem i preprodajom droga.

Osim brojnih represivnih aktivnosti, PU provodi brojne sustavne preventivne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, kojima policajci održavaju predavanja na temu prevencije ovisnosti.

Također, prema najnovijem istraživanju, Dubrovnik je zauzeo prvo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova Europe", podsjeća policija drži da je to dokaz uspješnosti policije u suzbijanju te vrste kriminaliteta i kontroli koju policija ima nad kriminalitetom droga.