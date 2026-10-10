Petra Mandić: Treba nam manje pravilnika i Vlada koja poštuje vlastite zakone

Na konferenciji za novinare istaknula je kako se Hrvatska pretvara u državu koja poduzetnicima propisuje svaki detalj poslovanja, dok istodobno ne preuzima odgovornost za posljedice vlastitih odluka.

- Sa suprugom imam obiteljsku tvrtku od 2005. godine i znam što znači raditi. Danas prosvjedujemo jer ne želimo da Hrvatska postane Venezuela... Apsurdno je koliko daleko država već danas ide u propisivanju svakog detalja našeg poslovanja - rekla je Mandić, a priopćio Most.

- U Hrvatskoj je država očito jednakija. Kada poduzetnik pogriješi, dolazi inspekcija i stiže kazna. Kada Vlada donese odluku za koju postoje ozbiljni argumenti da je nezakonita, poduzetnici plaćaju prilagodbu, a Vlada odgađa primjenu i nastavlja dalje - navela je.

Kao aktualan primjer istaknula je najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da će novim pravilnikom izuzimati pojedine djelatnosti od obveze isticanja sidrenih cijena.

Podsjetila je i da je Most zbog Vladine odluke o internetskoj objavi cjenika podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu njezine suglasnosti s Ustavom i zakonom te zatražio privremenu obustavu primjene. Most smatra da je Vlada obveze proširila izvan zakonom određenog kruga trgovaca.

Mandić je upozorila i na administrativno opterećenje gospodarstva te od ministra zatražila da dokumentira tvrdnju o više od pola milijarde eura rasterećenja kroz više od 360 mjera.

Most, ističe, predlaže povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 60.000 na 85.000 eura godišnjeg prometa, pojednostavljenje poreznih prijava, smanjenje nepotrebnog izvještavanja, razumne rokove za izvršavanje obveza te preispitivanje postojećih administrativnih zahtjeva prije uvođenja novih.

- Ne želimo se samo braniti od novih nameta. Želimo malim poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poslovima omogućiti da rastu, zapošljavaju i zadrže više sredstava za razvoj. Hrvatska mora prestati tretirati poduzetnika kao nekoga koga stalno treba kontrolirati i početi ga tretirati kao čovjeka koji stvara vrijednost - poručila je.

Osvrnula se i na ministrovo nazivanje nezadovoljnih poduzetnika galamdžijama.

- Ako je traženje zakonitih propisa, manje birokracije i jednostavnijeg poreznog sustava galama, onda neka ministar objasni zašto su takvi zahtjevi postali problem - rekla je Mandić.

Mandić se osvrnula i na odnos inspekcija prema poduzetnicima te poručila da bi država trebala dati prednost ispravljanju nepravilnosti pred kažnjavanjem i zatvaranjem poslovnih objekata.