Petrač ipak ne ide još van iz zatvora? Odgođeno ročište na kojem su trebali donijeti odluku

Iako je u katastru vidljiva zabilježba Županijskog suda u Zagrebu na nekretnini u vlasništvu Nikole Petrača, s poslovnim brojem presude po kojoj je Hrvoje Petrač osuđen na tri godine i 9 mjeseci uz novčanu kaznu od 300 tisuća eura koju je već uplatio, izgleda da zbog procedure neće još na slobodu.

Naime, Hrvoje Petrač je trenutno u istražnom zatvoru u Remetincu, a dosuđenu kaznu će početi služiti kad sudac izvršenja kazne donese rješenje da se javi u kaznionicu.

Istražni zatvor u slučajevima gospodarskog kriminala i korupcije inače traje samo dok se provodi istraga. Kako je Petrač sklopio nagodbu s Uskokom, pa je dobio i pravomoćnu presudu za aferu Mikroskop, više nema uvjeta da ostane u istražnom zatvoru. Ne može utjecati na svjedoke i ne može ponoviti kazneno djelo. Ostala je samo potencijalna opasnost od bijega jer je u ovoj istrazi bio nedostupan hrvatskim vlastima osam mjeseci prije nego se sam predao u Remetinec. Time je sudu pokazao da itekako može izbjegavati hrvatski pravosudni sustav. No da se i ta sumnja otkloni, ponudio je jamčevinu od milijun eura, u vidu nekretnine koja glasi na sina Nikolu Petrača. Riječ je o nekretnini u sklopu Vinarije Petrač u Krapinskim Toplicama. Sud je tu jamčevinu prihvatio, pa bi Petrač trebao biti na slobodi dok mu za par mjeseci sud ne naloži da se javi u kaznionicu, na odsluženje minimalno godinu i osam mjeseci od gotovo četiri godine kazne.

U 13:30 je trebala biti sjednica izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu na koju se Petrač trebao javiti videolinkom iz zatvora i još jednom obećati sudu da neće bježati i da kao garanciju nudi nekretninu. No oko 13 sati došlo je do obrata: sjednica nije održana. Naime, iako je od ponedjeljka ujutro vidljiv upis suda na nekretninu, to rješenje o upisu još nije postalo pravomoćno, pa sud još nema svu potrebnu papirologiju da donesu rješenje da Hrvoje Petrač ide na slobodu. Pokušali smo doznati kad će rješenje postati pravomoćno, no to se još ne zna. Oko 14 sati, Petračev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković viđen je kako ulazi u Remetinec.