Njegovi prijatelji odmah su pozvali pomoć, a ondje su stigli Hitna pomoć, policija, vatrogasci JVP Petrinja i HGSS. Bez zraka je navodno bio 20-ak minuta
NESTAO POD VODOM
PETRINJA Muškarac se utopio u Kupi na gradskom kupalištu
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Beživotno tijelo muškarca pronašli u u nedjelju kasno popodne pripadnici hitnih službi u rijeci Kupi na petrinjskom gradskom kupalištu.
Kako neslužbeno doznajemo, on je u jednom trenutku bio nestao pod vodom. Njegovi prijatelji odmah su pozvali pomoć, a ondje su stigli Hitna pomoć, policija, vatrogasci JVP Petrinja i HGSS. Bez zraka je navodno bio 20-ak minuta, a kad su ga pronašli izvukli su ga na obalu i krenuli s reanimacijom.
- Dugo su ga reanimirali. Dali su sve da ga vrate, ali nisu uspjeli. Tragedija - rekao nam je čitatelj 24sata.
Iz policije su potvrdili pronalazak beživotnog tijela i dodali kako je očevid u tijeku. Više informacija bit će poznato tijekom ponedjeljka.
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