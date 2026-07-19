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NESTAO POD VODOM

PETRINJA Muškarac se utopio u Kupi na gradskom kupalištu

Piše Bogdan Blotnej,
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PETRINJA Muškarac se utopio u Kupi na gradskom kupalištu
Petrinja: Mjesto na gradskom kupalištu gdje se utopio mlađi muškarac | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Njegovi prijatelji odmah su pozvali pomoć, a ondje su stigli Hitna pomoć, policija, vatrogasci JVP Petrinja i HGSS. Bez zraka je navodno bio 20-ak minuta

Beživotno tijelo muškarca pronašli u u nedjelju kasno popodne pripadnici hitnih službi u rijeci Kupi na petrinjskom gradskom kupalištu.

Kako neslužbeno doznajemo, on je u jednom trenutku bio nestao pod vodom. Njegovi prijatelji odmah su pozvali pomoć, a ondje su stigli Hitna pomoć, policija, vatrogasci JVP Petrinja i HGSS. Bez zraka je navodno bio 20-ak minuta, a kad su ga pronašli izvukli su ga na obalu i krenuli s reanimacijom.

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- Dugo su ga reanimirali. Dali su sve da ga vrate, ali nisu uspjeli. Tragedija - rekao nam je čitatelj 24sata.

Iz policije su potvrdili pronalazak beživotnog tijela i dodali kako je očevid u tijeku. Više informacija bit će poznato tijekom ponedjeljka.

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Komentari 5
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