Petro je sad u Sl. Brodu: 'Bježali smo iz Kijeva, tamo sam ostavio violinu. Sad sam dobio novu'

Irina Nebesna u Slavonski je Brod sa svoja dva sina stigla iz glavnog ukrajinskog grada Kijeva, teško pogođenog ratom i ruskom agresijom na tu zemlju, piše SBPlus. Ova nasmijana, blaga, ali odlučna Ukrajinka ničime ne odaje da su za njezinu obitelj došli najteži dani u životu, nego s osmijehom na licu i vedrinom kojom zrači, šalje snažnu poruku o očekivanoj pobjedi svog naroda.

Pred naš je objektiv stala jer je njezin 14-godišnji sin Petro, glavni akter jedne pozitivne priče iz Slavonskog Broda.

- Violinu sviram od svoje pete godine. Kako smo, bježeći iz Kijeva morali ponijeti samo neophodno, svoju sam violinu bio prisiljen ostaviti kod kuće. Došavši ovdje, želio sam završiti ne samo osnovnoškolsko obrazovanje, nego i ono glazbeno koje sam započeo u domovini. Uz pomoć dobrih ljudi koji su mi pronašli adekvatnu violinu, to ću sada i moći. Zahvaljujem svima koji su mi pomogli. Moja nova violina je izvrsna, ima dobar zvuk i jako sam zadovoljan. - kazao je sramežljivi Petro koji će u Slavonskom Brodu završiti osmi razred.

U želji da za njega sačuvaju barem dio one normalne svakodnevice te mu omoguće da se svirajući makar nakratko vrati u svoju Ukrajinu, pomogli su dobri ljudi.

- Do ove je suradnje došlo preko HRT-ovog reportera Silvija Stilinovića koji me jedan dan nazvao i otkrio mi priču o dječaku glazbeniku iz Ukrajine koji želi nastaviti svirati violinu i u Slavonskom Brodu. Pitao je možemo li mu pomoći u nabavi novog instrumenta. Odmah smo se prihvatili posla. U školi smo imali violinu koju smo poslali majstoru Darku Stipeševiću na kratku reparaciju. Potom smo violinu dali Petru na korištenje, a on ima online sate sviranja sa svojom profesoricom iz Kijeva. Najviše me se dojmio trenutak kada je violina došla u njegove ruke. Osmijeh na njegovom licu bio je neprocjenjiv. Zbog toga je sve vrijedilo. - kazala je ravnateljica slavonskobrodske Glazbene škole, Mirela Jagodić.

Kad odraste, otkrio nam je Petro, želi imati vlastitu trgovinu violinama - svojevrstan antikvarijat u kojemu će otkupljivati i prodavati vrhunske primjerke toliko mu dragog instrumenta.

Majka kaže kako je za takve prognoze još rano, ali kako će zasigurno biti uspješan u svom zanimanju - čega god da se dohvati. Od ruke mu ide puno toga - glazba, sport, matematika, fizika,...

- Morali smo otići, pobjeći od rata. Ovdje se osjećamo sigurno. Došli smo pod mirno nebo i među dobre ljude. Hvala svim volonterima koji su nam pomogli. Sretna sam što će djeca ovdje uspjeti završiti školu. Ipak, naša najveća pobjeda bit će povratak kući - kazala je Petrova majka Irina, dodavši „Slava Ukraini, heroyam slava!".

Koliko god ih Slavonski Brod prigrlio i dobro ugostio, svi koji im pomažu također žele da se čim prije vrate svom domu te da Petro svojim umijećem sviranja violine još dugo pronosi slavu Ukrajini.

