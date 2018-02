Petrol te vodi na romantični vikend u Rovinj

Valentinovo nam je pred vratima. Što pokloniti voljenoj osobi, pitanje je koje trenutačno muči i žene i muškarce. Nakit, make-up, parfem, sat, buket crvenih ruža... samo su neke od ideja koje nam svima na prvu padaju na pamet. A zašto ovo Valentinovo ne bi bilo baš posebno, drugačije? A da tako stvarno i bude pobrinuo se Petrol, jer, kako kažu, vrijeme je za romantiku i to potpuno besplatno. A da biste osvojili urnebesno dobro iznenađenje dovoljno je biti kreativan, maštovit i zabavan, jer će se nekom stvarno dobro isplatiti. Osvojit će vikend u chic hotelu s pet zvjezdica - Loneu u Rovinju. A u tom arhitektonskom čudu dobitnika ili dobitnicu s pratnjom čekaju fine večere, masaže, saune, šetnje i opuštanje... A prilika je to i da otkrijete zbog čega Rovinj često nazivaju i gradom romantike. Bijeg od svakodnevice, uz more, sigurno će biti za pamćenje. Zadatak nije nimalo kompliciran.

Dovoljno je otići na Facebook stranicu Petrol Hrvatska i ostaviti komentar koga vodiš u hotel Lone u Rovinj na romantični vikend i zašto. A onaj koji najbolje opiše ovaj "zašto" osvaja ovaj genijalni vikend. Hashtag #LjubavJeNaPetrolu je obavezan. Objava dobitnika je na 14. veljače, na Valentinovo, u podne. Sretnooo!

