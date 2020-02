Petrol vas vodi na romantični vikend u hotel Lone u Rovinju

Napokon nam je stigao najromantičniji vikend u godini. Vjerojatno razmišljate kako provesti petak i Dan zaljubljenih, kada je tradicija da svoje partnere i partnerice iznenadite nekom lijepom gestom ili poklonom. Jedan lanac benzinskih postaja - Petrol - jednostavno obožava Dan zaljubljenih i već tradicionalno organizira veliku akciju za zaljubljene Ljubav je na Petrolu. I ne samo to. Najsretniji će osvojiti genijalan dar - romantičan vikend u Rovinju, u luksuznom hotelu Lone. A kako do nagrade? Jednostavno.

Na Petrolovom Facebook-u napišite nešto najluđe što biste napravili za ljubav ili što biste napravili za voljenu osobu, dodajte #LjubavJeNaPetrolu i možda baš vi i voljena osoba idete na super vikend u Rovinj! Ne zaboravite #LjubavJeNaPetrolu je obavezan hashtag!

Nagrada se može iskoristiti od 14. do 16. veljače, a uključuje bogat buffet doručak, Choose Well = Eat Well večeru od tri slijeda za dvije osobe u restoranu ResoLution, čokoladne praline i butelju pjenušavog vina koji će se poslužiti u sobi, Muscle Melt – dubinsku masažu s losionom za opuštanje mišića (50 minuta) za nju i njega, Olive Scrub – piling za tijelo maslinovim uljem (50 minuta) za nju i njega. To nije sve. Petrol vas časti i s 10% popusta na dodatne wellness tretmane i neograničeno korištenje Wellness & Spa centra, najam bicikla (na 4 sata jednom tijekom boravka, ovisno o raspoloživosti). Osim toga, dobitnicima će biti omogućena i rana prijava ili kasna odjava (ovisno o raspoloživosti), ali i upgrade u višu kategoriju sobe (ovisno o raspoloživosti).

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj od 1996. godine kada je osnovana tvrtka Petrol d.o.o. U Hrvatskoj danas ima 109 benzinskih postaja, koje su raspoređene po svim županijama.

Sretno svim zaljubljenima! Ime sretnog dobitnika bit će objavljeno 11. veljače.

Tema: Promo sadržaj