Petry o aferi u Gospiću: 'Vrh države je znao, ali ne mogu reći kad sam pričao s Plenkovićem'

Ličko-senjski župan Ernest Petry gostovao je u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a, gdje je govorio o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, sanaciji lokacije, ali i pitanju kada je o cijelom slučaju bio obaviješten državni vrh. Petry tvrdi da je Ličko-senjska županija još od veljače 2025., kada je održao prvu konferenciju za novinare o problemu otpada, kontinuirano komunicirala s nadležnim ministarstvom, Fondom za zaštitu okoliša i Vladom.

Na pitanje je li o slučaju osobno obavijestio premijera Andreja Plenkovića, Petry nije mogao precizirati kada su njih dvojica razgovarala o toj temi.

"Mi smo komunicirali, vjerujte mi, o svim temama. Je li u datim trenucima te komunikacije bio negdje prisutan premijer ili nije, to ja ne mogu kazati, ali definitivno smo komunicirali s ministarstvom i Fondom", rekao je Petry.

Na pitanje znači li to da je državni vrh bio upoznat s problemom, odgovorio je potvrdno.

"Vrh države", rekao je.

Plenković je ranije izjavio da je prije otprilike pet mjeseci bio u Gospiću, ali da mu tada nitko nije spomenuo problem nezakonito odloženog otpada. Inicijativa *Gospić je naš dom*, s druge strane, tvrdila je da su im Petry i gospićki gradonačelnik Darko Milinović govorili kako su o svemu obavijestili premijera.

Petry pritom nije želio ulaziti u polemiku s premijerom.

"Pa zašto bih proturječio premijeru? Ne vidim razlog. S druge strane, mogu kazati da zahvaljujući premijeru će taj problem biti riješen", poručio je.

'Otpad je trebao biti odvezen još jučer'

Govoreći o sanaciji, Petry je rekao da bi sljedeći tjedan trebao početi odvoz oko 650 tona neopasnog otpada, kao i prekrivanje lokacije folijom. Istodobno se provode postupci za sanaciju opasnog i zakopanog otpada.

Petry ne može jamčiti da će cijeli posao biti završen u roku od tri mjeseca, što traže građani koji su prosvjedovali, ali očekuje da će problem biti riješen tijekom iduće godine.

"To je trebalo biti već jučer obavljeno i hvala Bogu da su se osigurala sredstva, da su se pokrenuli postupci tendera i javne nabave i pregovarački postupci i da će taj otpad biti uklonjen", rekao je.

Dodao je da ne može kao župan garantirati hoće li sanacija biti gotova za dva, tri ili pet mjeseci.

"Ali sam kazao da će sigurno biti riješen problem sljedeće godine, definitivno prije konca, ali se nadamo da će biti riješeno do proljeća", kazao je.

Sumnja na organizirani međunarodni kriminal

Petry je rekao da se otpad na lokaciji bivšeg Paromlina u Gospiću, prema njegovim informacijama, ilegalno odlagao vjerojatno od 2019. godine.

Smatra da je riječ o organiziranom međunarodnom kriminalu povezanom sa Slovenijom i Italijom. U istrazi je, prema njegovim riječima, osumnjičeno 14 fizičkih i četiri pravne osobe, a moguće je da će se popis osumnjičenih i proširiti.

Petry kaže da ne strahuje od kaznene odgovornosti jer, tvrdi, Županija nije imala ingerenciju nad kontrolom odlaganja otpada.

Dozvolu za neopasni otpad izdao je ovlašteni referent Županije, s kojim je nakon istrage raskinut ugovor. Petry tvrdi da je tadašnja zakonska regulativa omogućavala izdavanje takvih dozvola bez izravnog znanja župana.

"Ja znadem da mi kao Ličko-senjska županija nad time nemamo ingerenciju. Da sam kao građanin Gospića i netko tko je dobio povjerenje građana grada Gospića znao, a već je bilo odloženog otpada, kada sam postao ličko-senjski župan, vjerujte mi da bi prvi stao ispred prvog kamiona i zaustavio taj promet", rekao je.

'Političku odgovornost treba utvrditi'

Na pitanje političke odgovornosti za slučaj Petry je rekao da bi ona trebala biti utvrđena za one političare koji budu obuhvaćeni kaznenim postupkom.

Istodobno smatra da nema smisla tražiti odgovornost političara zbog zakonskih rješenja koja su omogućila takav sustav.

Petry je rekao i da su slučaj otkrile hrvatske službe koje su godinama pratile osobe povezane s kriminalnim aktivnostima.

Govorio je i o posljedicama afere za građane. Tvrdi da je voda iz slavine u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji ispravna za piće, a da se lički krumpir i dalje normalno proizvodi i prodaje, bez pada potražnje.

Petry je podržao zahtjeve građana za što bržom sanacijom, ali smatra da dio političara problem koristi za populizam.

Na kraju je poručio da vjeruje kako će Lika i dalje ostati snažno uporište HDZ-a.