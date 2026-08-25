Petrya pitali odlazi li i iz fotelje župana. Evo što je odgovorio

Ne stišavaju se reakcije na videozapise i fotografije koje kolaju Likom, a na kojima je ličko-senjski župan Ernest Petry.

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Podsjetimo, Petry je podnio ostavku na mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a nakon što su u javnost izašle fotografije i snimke njegova izlaska i zagrljaja s fatalnom Anom.

Ista ta Ana Petryja prije nekoliko mjeseci u Novalji nakon verbalnog sukoba gađala pepeljarom. Sporne snimke snimljene su uoči izvanredne saborske sjednice o problemu nezakonito odloženog otpada.

Petry je danas napokon za Dnevnik.hr otkrio namjerava li se odreći i fotelje župana.

- O tome nema nikakvoga razgovora, znači, ja sam svoje učinio i svi su mediji upoznati što sam postupio - rekao je Petry