Petry je snimljen u noćnom izlasku, samo dan prije izvanredne sjednice Sabora na kojoj se raspravljalo o otpadu u Gospiću
Petrya pitali odlazi li i iz fotelje župana. Evo što je odgovorio
Ne stišavaju se reakcije na videozapise i fotografije koje kolaju Likom, a na kojima je ličko-senjski župan Ernest Petry.
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Podsjetimo, Petry je podnio ostavku na mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a nakon što su u javnost izašle fotografije i snimke njegova izlaska i zagrljaja s fatalnom Anom.
Ista ta Ana Petryja prije nekoliko mjeseci u Novalji nakon verbalnog sukoba gađala pepeljarom. Sporne snimke snimljene su uoči izvanredne saborske sjednice o problemu nezakonito odloženog otpada.
Petry je danas napokon za Dnevnik.hr otkrio namjerava li se odreći i fotelje župana.
- O tome nema nikakvoga razgovora, znači, ja sam svoje učinio i svi su mediji upoznati što sam postupio - rekao je Petry
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