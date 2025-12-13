Picula će biti SDP-ov kandidat za predsjednika! Sklopio je pakt sa Sinišom Hajdašem Dončićem

Zanima me kandidatura za mjesto predsjednika Republike. Mislim da ako se nastavim baviti politikom i ne budem izabran za predsjednika SDP-a, spreman sam preuzeti i tu kandidaturu, izjavio je Tonino Picula prije nekoliko godina u jednom intervjuu. Istodobno je poručio da u SDP-u nudi “novi način upravljanja strankom” i da vođenje najveće opozicijske stranke ne smije ovisiti o jednom čovjeku. Tadašnje riječi, izgovorene pomalo usput, danas zvuče proročki, ambicija koju je jasno naznačio mogla bi se ubrzo i ostvariti.

