Sve može poremetiti stranka Možemo! ako na izborima, kao dio lijeve koalicije, dobije 20 mandata. Tomašević tada može tražiti premijersku funkciju, a Hajdaš će teško na to pristati, piše u novom broju Expressa
Picula će biti SDP-ov kandidat za predsjednika! Sklopio je pakt sa Sinišom Hajdašem Dončićem
Zanima me kandidatura za mjesto predsjednika Republike. Mislim da ako se nastavim baviti politikom i ne budem izabran za predsjednika SDP-a, spreman sam preuzeti i tu kandidaturu, izjavio je Tonino Picula prije nekoliko godina u jednom intervjuu. Istodobno je poručio da u SDP-u nudi “novi način upravljanja strankom” i da vođenje najveće opozicijske stranke ne smije ovisiti o jednom čovjeku. Tadašnje riječi, izgovorene pomalo usput, danas zvuče proročki, ambicija koju je jasno naznačio mogla bi se ubrzo i ostvariti.
