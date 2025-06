Pijan (21) lani autom usmrtio tinejdžera i hrvatskog olimpijca. Uzeo i kokain. Ovo je presuda...

Na Županijskom sudu u Rijeci objavili su presudu Riječaninu Niki Zbašniku (21). Njemu se sudilo zbog izazivanja strašne prometne nesreće koja se dogodila početkom veljače prošle godine u tunelu Pećine, a u kojoj su živote izgubili skijaški olimpijac Antonio Rački (50) i Matija Peković (19), prenosi Novilist.hr.

Kako navode, sutkinja Damira Delost proglasila je Zbašnika krivim i osudila ga na šest godina zatvora. Kod određivanja kazne, otegotne činjenice bile su što je tijekom istrage i suđenja utvrđeno da je Zbašnik upravljao automobilom apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju: vozio je pripit, uz koncentraciju od najmanje 1,45 promila alkohola u krvi, analize nakon nesreće ukazale su i na prisutnost kokaina u njegovom tijelu, vozio je prevelikom brzinom, a u trenutku nesreće na snazi mu je bila i zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Kod odmjeravanja kazne, kao olakotne okolnosti uzete su u obzir mlada životna dob optuženoga, njegove osobne i obiteljske prilike, njegova ranija sportska natjecanja i uspjesi kao člana riječkog Ski-kluba te činjenica da je priznao krivnju i izrazio žaljenje. Ipak, obiteljima poginulih žrtava nakon prometne nesreće nije iskazao sućut.

Rijeka: Dvije osobe poginule u prometnoj nesreći u tunelu Pećine | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- U odnosu na ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora od tri do petnaest godina zatvora. Sud je olakotnim ocijenio vaše priznanje. Međutim, isto tako sud je imao u vidu da priznanjem niste bitno pridonijeli dokazivanju kaznenog djela jer ste i sami rekli da se u biti ne sjećate kaznenog djela, ali da svi dokazi upućuju na vas kao počinitelja. Sud je utvrdio da je vaše priznanje bilo u skladu s do tada izvedenim dokazima, pa tako i zapisnicima o vještačenju, zapisnicima o prijašnjem ispitivanju svjedoka i ostaloga. Uvažavajući vaš izostanak sjećanja, sud je imao u vidu da ste propustili izraziti sućut obiteljima preminulih žrtava odmah nakon prometne nezgode. To je izuzetno bitno i govori o vašem stavu prema djelu - rekla je sutkinja Delost, prenos Novilist.

Zbašnikov branitelj u završnom je govoru apelirao da sudsko vijeće kod izricanja presude primijeni odredbe Zakona o sudovima za mladež s obzirom na to da je u trenutku počinjenja kaznenog djela imao nepunih 20 godina.

- Prema odredbama Zakona o sudovima za mladež u slučaju mlađeg punoljetnika, sud će izreći maloljetničku sankciju kad se s obzirom na vrstu kaznenog djela i način njegova izvršenja zaključi da je ona u velikoj mjeri odraz životne dobi počinitelja, a okolnosti koje se odnose na njegovu ličnost opravdavaju uvjerenje da će se svrha sankcije postići izricanjem odgojnih mjera ili kazne maloljetničkog zatvora - rekla je Delost. Zbašniku je određena je i zaštitna mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilima četiri godine dulje od izrečene kazne.

Na objavu prvostupanjske presude Niko Zbašnik doveden je iz istražnog zatvora u kojem se nalazi od veljače prošle godine. Prijedlog tijekom suđenja da se Zbašniku ukine istražni zatvor sudsko je vijeće odbilo. Suđenje je počelo u veljači ove godine, tijekom kojeg su saslušani vještaci, svjedoci i izvedeni dokazi. Sam Zbašnik nije negirao krivicu tijekom suđenja, izrazio je kajanje, dok se same prometne nesreće, prema vlastitom kazivanju, ne sjeća jasno.

Stravična nesreća u kojoj je živote izgubilo dvoje ljudi dogodila se 9. veljače 2024. godine, oko 21.40 sati. Upravljajući automobilom mini u pravcu čvora Vežica prema središtu Rijeke, rekonstrukcija događaja pokazala je da je neposredno u tunelu, prije kobnog sraza, Zbašnik krenuo u pretjecanje Citroena Berlinga, i to preko pune dvostruke linije u razini odvojka za tamošnji trgovački centar. Vozeći prevelikom brzinom, vještačenje je, naime, utvrdilo da se mini kretao brzinom od najmanje 94 kilometra na sat, Zbašnik je nekoliko sekundi kasnije izgubio nadzor nad automobilom koji je prešao u suprotni kolnički trak, frontalno se sudarivši s VW Amarokom.

Od siline sudara na licu mjesta preminuli su Antonio Rački i Matija Peković, dok je treći putnik iz minija, sin poginulog Antonija, lakše ozlijeđen. Šezdesetdvogodišnji vozač Amaroka u toj je prometnoj nesreći zadobio teške ozljede.

Prije ove teške nesreće u tunelu Pećine, Niko Zbašnik prekršajno je bio procesuiran u dva navrata zbog vožnje pod utjecajem alkohola, prvi put na Krku 2022. godine, dok je drugi put 'uhvaćen' u Matuljima, niti nepunih mjesec dana prije nego što se dogodila tragedija u tunelu Pećine, zbog čega mu je i bila oduzeta vozačka dozvola.