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NESREĆA U GAJNICAMA

Pijan autom probio ogradu nogometnog terena dok su djeca igrala! Ozlijedio pješaka

Piše HINA,
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Pijan autom probio ogradu nogometnog terena dok su djeca igrala! Ozlijedio pješaka
Foto: PU osječko-baranjska
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Pijan vozač automobilom je sletio s ceste i probio zaštitnu ogradu nogometnog terena u Gajnicama, ozlijedivši pješaka, dok su djeca igrala utakmicu. Policija je osumnjičenika uhitila nakon što je zbrinut u bolnici.

Policija je prijavila 31-godišnjaka za obijesnu vožnju nakon što je u srijedu navečer u Gajnicama pijan automobilom prošao kroz ogradu nogometnog terena na kojem su djeca igrala utakmicu i ozlijedio sebe i 42-godišnjeg pješaka, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) U policiji navode da je 31-godišnjak u srijedu oko 20 sati upravljao kia ceedom zagrebačkih oznaka s 2,1 promilom alkohola u krvi te je dolaskom do raskrižja Ulice Sigetje i Ulice Medpotoki neprilagođenom brzinom ušao u raskrižje gdje je nastavio vožnju.

Potom je sletio s kolnika na meki teren, naletio na rubni kamen te u nekontroliranom kretanju prešao preko mekog terena i nogostupa gdje je naletio na zaštitnu ogradu nogometnog kluba.

Ogradu je probio i prošao vozilom kroz nju, nakon čega je naletio na 42-godišnjeg pješaka koji se nalazio na prostoru između vanjske zaštitne ograde i betonskog zaštitnog zida terena na kojemu se u tom trenutku nalazilo više djece, s obzirom na to da je u tijeku bila utakmica.

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U četvrtak nakon otpuštanja iz bolnice u koju je bio prevezen radi pružanja liječničke pomoći, 31-godišnjak je uhićen te će po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog obijesne vožnje, biti predan pritvorskom nadzorniku.

Kazneni zakon posebno uređuje obijesnu vožnju kada vozač iz obijesti teško krši prometne propise na jedan od zakonom opisanih načina i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi. Propisana kazna za obijesnu vožnju iznosi do tri godine zatvora.

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