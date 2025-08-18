Obavijesti

Pijan divljao Istrom, u krvi mu izmjerili 2,3 promila! Vrijeđao policajce, mora ići na liječenje

ILUSTRACIJA

Osim toga, kaznili su ga s 1000 eura, zabranom vožnje na godinu dana, a izrekli su mu i mjeru obveznog liječenja od ovisnosti

Pulska policija je u četvrtak oko 21:25 u Fažani zaustavila vozača (65) automobila pulskih registracija. Utvrdili su da je muškarac pod utjecajem 2,34 promila, piše istarska policija.

Za to vrijeme, bila mu je ukinuta vozačka zbog prikupljenih 17 prekršajnih bodova. Prilikom postupanja policije, muškarac ih je vrijeđao i omalovažavao.

Pijanom vozaču su privremeno oduzeli automobil, a sud je odredio kaznu zatvora od 15 dana. Osim toga, kaznili su ga s 1000 eura, zabranom vožnje na godinu dana, a izrekli su mu i mjeru obveznog liječenja od ovisnosti.

