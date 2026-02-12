Pijan divljao u Koprivnici, vozio bez vozačke pa pokušao pobjeći pješice: Dobio 4000 € kazne!

Policija je u Koprivnici, u noći sa utorka na srijedu oko 1:35 sati, pokušala zaustaviti vozača koji se nepropisno kretao cestom.

- S ciljem zaustavljanja vozila na pogodnom mjestu, policijski službenici koristili su svjetlosne i zvučne znakove, no vozač se oglušio na njihove naredbe i nastavio kretanje. Na zemljanoj cesti odvojka Varaždinske ceste, zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio na oranicu te pokušao pješice napustiti mjesto događaja u čemu su ga spriječili policijski službenici - naveli su.

Utvrdili su je automobilu istekla prometna dozvola, a vozač (22) nije položio vozački ispit. Uz to, u krvi je imao 1,72 promila alkohola.

- Vozač je uhićen te istog dana uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 4110 eura - zaključila je policija.