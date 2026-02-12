Obavijesti

News

Komentari 0
IMAO 1,72 PROMILA

Pijan divljao u Koprivnici, vozio bez vozačke pa pokušao pobjeći pješice: Dobio 4000 € kazne!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan divljao u Koprivnici, vozio bez vozačke pa pokušao pobjeći pješice: Dobio 4000 € kazne!
Foto: Policija

Utvrdili su je automobilu istekla prometna dozvola, a vozač (22) nije položio vozački ispit. Uz to, u krvi je imao 1,72 promila alkohola

Admiral

Policija je u Koprivnici, u noći sa utorka na srijedu oko 1:35 sati, pokušala zaustaviti vozača koji se nepropisno kretao cestom.

- S ciljem zaustavljanja vozila na pogodnom mjestu, policijski službenici koristili su svjetlosne i zvučne znakove, no vozač se oglušio na njihove naredbe i nastavio kretanje. Na zemljanoj cesti odvojka Varaždinske ceste, zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio na oranicu te pokušao pješice napustiti mjesto događaja u čemu su ga spriječili policijski službenici - naveli su.

DUBROVNIK Pijani redovnik u Dubrovniku prijetio svećenicima smrću
Pijani redovnik u Dubrovniku prijetio svećenicima smrću

Utvrdili su je automobilu istekla prometna dozvola, a vozač (22) nije položio vozački ispit. Uz to, u krvi je imao 1,72 promila alkohola. 

- Vozač je uhićen te istog dana uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 4110 eura - zaključila je policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026