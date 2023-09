Pijan i bez dozvole na neregistriranom motoru: Čeka ga kazna veća od 9.000 eura

Osječko- baranjski policajci tijekom vikenda su u Našicama priveli 34-godišnjeg vozača koji je, pijan i bez vozačke dozvole, upravljao neregistiranim motociklom, izvijestila je policija u ponedjeljak.

Vozač je u subotu u Našicama, 30 minuta iza ponoći, kad su policajci nadzirali promet, zatečen kako upravlja neregistriranim motociklom i bez vozačke dozvole koja mu je ukinuta zbog 12 prikupljenih bodova, a nije se ni zaustavio na znak policijskog službenika.

Nakon što je alkotestiran utvrđena mu je prisutnost od 2,52 promila alkohola u krvi, a s obzirom na to da se 34-godišnji vozač odbio podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droga u organizmu, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 9.130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "A“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 15 bodova, napomenuli su u osječko-baranjskoj policiji.