Pijan i gol divljao u Bjelovaru. Radi se o doktoru. Dan ranije je samovoljno otišao s posla

Bjelovarski policajci izvijestili su u petak kako su na ulici zatekli potpuno golog 43-godišnjeg muškarca. Alkotestirali su ga i utvrdili mu da ima 2,15 promila. Kako su utvrdili, on je ranije bio u lokalu gdje je uznemiravao goste, lupao šakom po stolu, a potom se neprimjereno ponašao skidanjem odjeće. Muškarca su priveli, a protiv njega slijedi podnošenje prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, i to iz članka 14 koji se odnosi na drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu te sukladno članku 13 koji se odnosi na vrijeđanje i omalovažavanje građana.

- Ovakva ponašanja predstavljaju ozbiljno narušavanje javnog reda i mira te mogu uznemiriti i ugroziti sigurnost drugih građana. Pozivamo građane na odgovorno ponašanje kako bi se očuvala sigurnost i ugodna atmosfera u javnim prostorima - navela je policija.

Kako piše Ana Raić s Indexa, incident je izazvao liječnik, specijalist neurologije kojeg su nakon svega odveli na odjel psihijatrije bjelovarske bolnice.

- U Ravnateljstvu bolnice je 17. travnja zaprimljen dopis iz kojeg proizlazi da je dan ranije, odnosno 16. travnja, povodom obavijesti administracije bolnice i usmenih pritužbi pacijenata, pozvan na razgovor kod zamjenice voditeljice ustrojstvene jedinice, kojom prilikom je udaljen iz ambulante u kojoj je za taj dan bio na rasporedu. Neposredno nakon toga samovoljno je otišao iz bolnice - navela je za Index ravnateljica bjelovarske bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Bolnica je pokrenula postupak da se utvrde sve okolnosti te će nakon očitovanja radnika i sukladno činjenicama, poduzeti mjere prema Pravilniku o radu i Zakonu o radu. Navodno liječniku ovo nije prvi incident.