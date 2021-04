Već 40 mjeseci traje agonija moje obitelji i evo što smo dočekali. Neću komentirati nepravomoćnu presudu, ali ovime nije upućena nikakva poruka ni počinitelju ni drugoj mladeži koja divlja automobilima. Ide se ususret počinitelju, o njemu se brine, a kako je meni i djeci, nitko ne pita. Vozačku dozvolu mu uopće nisu oduzeli skroz do prvog ročišta koje je bilo gotovo godinu dana nakon nesreće. Cijelo ljeto je vozio taksi po Pagu i vozao se po Biogradu, toliko o žaljenju. Tata mu je kupio novi Golf iste boje na koji su prebacili i tablice automobila iz nesreće, što mislite kakve osjećaje to proizvodi u mojih djevojčica kad na cesti vide auto koji im je ubio majku, kazao nam je potreseni Ivica Mršić (41), otac tri maloljetne djevojčice.

One su ostale bez majke Petre Mršić koja je poginula u prometnoj nesreći za Novu godinu 2018. godine. U nju je rano ujutro udario mladić (19) pod utjecajem alkohola na povratku iz noćnog života brzinom od 102 kilometra na sat, na mjestu gdje je ograničenje bilo 50. U vožnji je upotrebljavao i mobitel. Ona je išla na posao u Centar za rehabilitaciju osoba s teškoćama u Sv. Filip Jakovu jer je taj dan bila dežurna.

- Mlađi punoljetnik je 1. siječnja 2018. u Biogradu na Moru upravljao osobnim automobilom marke Golf, svjestan da ne smije upravljati vozilom na cesti ako u organizmu ima alkohola te ako je u tolikoj mjeri umoran i u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, da je kao vozač dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, atmosferskim prilikama i gustoći prometa, da je dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog automobila i da za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel. Pristajući na to vozio je brzinom od 102 kilometra na sat na dijelu ceste gdje su ograničenja brzine od 50 kilometara na sat, u pijanom stanju s koncentracijom alkohola od najmanje 1,22 grama po kilogramu i to nakon neprospavane noći. Na ravnom dijelu ceste započeo s pretjecanjem osobnog vozila marke Mazda 2 kojim je u istom pravcu pravilno vozeći se sredinom svoje prometne trake upravljala sada pokojna Petra Mršić uslijed čega je prilikom pretjecanja desnim prednjim dijelom auta kojim je upravljao udario u zadnji lijevi dio auta kojim je upravljala pokojna Petra Mršić. Od udarca automobil pokojne oštećenice izletio desno izvan kolnika i s lijevom bočnom stranom udario u drvo čempresa, dok se vozilo Golf kojim je upravljao okrivljeni prevrnuo na krov i kližući po kolniku prometnice s desne strane udarilo u postavljeni prometni znak gdje se zarotiralo na lijevi prometni trak. To je imalo za posljedicu da je sada pokojna oštećenica zadobila osobito teške tjelesne ozljede od kojih je izazvan šok uslijed traume i gubitka velike količine krvi iz cirkulacije zbog čega je neposredno nakon nesreće preminula u Općoj bolnici Zadar u 8.10 sati - rekao je Ivan Marković, predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zadru te u četvrtak osudio vozača na dvije godine i 10 mjeseci zatvora.

Od biogradske policije sud je zatražio provjeru navoda da se optuženi vozi autom po Biogradu i provocira te da posjeduje pištolj, no u 10 izvještaja koje su dobili od policije, navodi se da nije kršio propise.

- Ne razumijem čemu je predviđena kazna od tri do 15 godina ako se ide ispod svakog minimuma. Da ne spominjem da je predmet s Općinskog u međuvremenu prebačen na Županijski sud, a ja, rodbina i djeca te odvjetnik koji je došao iz Zagreba, poljubili smo vrata sudnice jer nas nisu obavijestili da je ročište odgođeno. Suprotnu stranu su, međutim, uredno obavijestili - kazao nam je suprug poginule žene, dodavši da im se od uređen život u sekundi pretvorio u ništa te da je bio sretan čovjek dok nije trebao pravdu potražiti na sudu.