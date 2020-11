Pijan izazvao prometnu, udario drugi auto i nastavio voziti

U nesreći su uz 23-godišnju vozačicu ozlijeđeni putnik i putnica u njezinom vozilu, te 48-godišnji vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka

<p>U petak oko 21.15 sati, u Koriji, nadomak Virovitici, došlo je do prometne nesreće koju je izazvao 51-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,98 promila, upravljajući osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka kroz naselje Korija. Zbog nepažnje udario je u vozilo ispred sebe kojim je u istom smjeru vozila 23-godišnja vozačica koja je skretala na putni most. </p><p>Nakon udara, 51–godišnji vozač je svojim vozilom nastavio nekontrolirano kretanje nakon čega je sletio u kanal i udario u putni most, gdje se zaustavilo, dok je kod automobila kojim je upravljala 23 – godišnja vozačica, došlo do zanošenja stražnjeg dijela i udara u lijevi stražnji dio automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je u istom smjeru upravljao 48 – godišnji vozač. U nesreći su uz 23-godišnju vozačicu ozlijeđeni putnik i putnica u njezinom vozilu, te 48-godišnji vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka.</p>