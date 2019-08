Pijan je izazvao prometnu nesreću pa prijetio policajcima

Koprivnički su policajci dovršili kriminalističko istraživanje nakon kojeg je 46-godišnji muškarac s koprivničkog područja predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijetnje. PU koprivničko – križevačka navodi da je on u nedjelju oko 23.10 sati u Koprivnici u Kolodvorskoj ulici policajcima prijetio kako će im ugroziti život. On je zaustavljen jer je prije toga u koprivničkom prigradskom naselju Reka pijan izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola od 1,89 promila i pobjegao. Tijekom krim. istraživanja policija sumnja da je on 15. i 18. kolovoza, preko aplikacije društvene mreže prijetio 33 – godišnjaku s koprivničkog područja da će ugroziti njegov život i život njegove obitelji.