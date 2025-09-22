Obavijesti

News

Komentari 23
ZAGREBAČKI MAD MAX

Pijan jurio kroz crvena svjetla u Dubravi, pa vrijeđao policajce. Tražili zatvor, sud ga poštedio

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Pijan jurio kroz crvena svjetla u Dubravi, pa vrijeđao policajce. Tražili zatvor, sud ga poštedio
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Iako je policija tražila kaznu od 4920 eura i 60 dana iza rešetaka, sud je u osuđujućoj presudi smanjio kaznu na 920 eura i uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana

Zagrebačka policija imala je u subotu potjeru za 42-godišnjakom, kojeg su oko 23.10 sati u Dubravi primijetili kako divlja u prometu. 
Dolaskom do raskrižja Avenije Dubrava s Kapucinskom ulicom nije se zaustavio na semaforu na znak crvenog svjetla te je skrenuo i nastavio vožnju.

- Kada su ga uočili, kontroliranim nadzorom policijski su službenici krenuli za njim s ciljem da ga na pogodnom mjestu zaustave, vodeći brigu o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Unatoč naredbama policije, zvučnim i svjetlosnim signalima vozač se odbio zaustaviti - naveli su iz PU zagrebačke.
 
Tada je iz Fočanske i Vukovarske ulice došao u Ulicu Dubrava, a potom i do raskrižja s Grižanskom ulicom, gdje se ponovno na semaforu nije zaustavio na znak crvenog svjetla. Potom je nastavio vožnju sve do Južne, Ilovičke i Sopničke ulice gdje je oko 23.30 sati zaustavljen.

DRAMA U ZAGREBU VIDEO Filmska potjera kroz Dubravu. Policija pod rotirkama lovi Fiata: 'Sasvim običan dan'
VIDEO Filmska potjera kroz Dubravu. Policija pod rotirkama lovi Fiata: 'Sasvim običan dan'


 
- Vozač je tijekom postupanja policijskih službenika iste vrijeđao i omalovažavao raznim pogrdnim riječima te im pokušao pobjeći zbog čega su nad njim radi sprječavanja bijega uporabili sredstva prisile- sredstva za vezivanje, te ga priveli ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Ondje je nastavio s vrijeđanjem policijskih službenika, odbio je ponuđeno testiranje na alkohol i droge u organizmu, te liječničku pomoć - pišu iz policije o divljanju uhićenog vozača.

Smjestili su ga u pritvorsku ćeliju dok se nije otrijeznio, a potom su ga prevezli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Iako su u optužnom prijedlogu za njega tražili kaznu od 4.920 eura te bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 60 dana, sud mu se smilovao.
 
- Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 920 eura, te mu izrekao uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana. Također mu je izrekao zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu - pišu iz policije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025