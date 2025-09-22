Pijan jurio kroz crvena svjetla u Dubravi, pa vrijeđao policajce. Tražili zatvor, sud ga poštedio

Zagrebačka policija imala je u subotu potjeru za 42-godišnjakom, kojeg su oko 23.10 sati u Dubravi primijetili kako divlja u prometu.

Dolaskom do raskrižja Avenije Dubrava s Kapucinskom ulicom nije se zaustavio na semaforu na znak crvenog svjetla te je skrenuo i nastavio vožnju.

- Kada su ga uočili, kontroliranim nadzorom policijski su službenici krenuli za njim s ciljem da ga na pogodnom mjestu zaustave, vodeći brigu o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Unatoč naredbama policije, zvučnim i svjetlosnim signalima vozač se odbio zaustaviti - naveli su iz PU zagrebačke.



Tada je iz Fočanske i Vukovarske ulice došao u Ulicu Dubrava, a potom i do raskrižja s Grižanskom ulicom, gdje se ponovno na semaforu nije zaustavio na znak crvenog svjetla. Potom je nastavio vožnju sve do Južne, Ilovičke i Sopničke ulice gdje je oko 23.30 sati zaustavljen.





- Vozač je tijekom postupanja policijskih službenika iste vrijeđao i omalovažavao raznim pogrdnim riječima te im pokušao pobjeći zbog čega su nad njim radi sprječavanja bijega uporabili sredstva prisile- sredstva za vezivanje, te ga priveli ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Ondje je nastavio s vrijeđanjem policijskih službenika, odbio je ponuđeno testiranje na alkohol i droge u organizmu, te liječničku pomoć - pišu iz policije o divljanju uhićenog vozača.

Smjestili su ga u pritvorsku ćeliju dok se nije otrijeznio, a potom su ga prevezli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Iako su u optužnom prijedlogu za njega tražili kaznu od 4.920 eura te bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 60 dana, sud mu se smilovao.



- Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 920 eura, te mu izrekao uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana. Također mu je izrekao zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu - pišu iz policije.

