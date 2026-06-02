Pijan k'o čep bježao nakon nesreće u Đurđevcu: Udario auto pa napuhao tri promila!

Pijani 42-godišnji vozač skrivio je prometnu nesreću u ponedjeljak, 1. lipnja, oko 13.50 sati u Đurđevcu, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja. Vozač je upravljao osobnim automobilom te je prilikom nepropisne vožnje unazad s parkirališta radi uključivanja u promet udario u propisno parkirani automobil. Nakon toga, vozač je napustio mjesto događaja.

Policajci su brzo pronašli vozača i izmjerili mu koncentraciju alkohola od čak 2,95 promila. Policija je uhitila 42-godišnjaka i protiv njega pokreće prekršajni postupak.

- Za počinjene prometne prekršaje predviđena je novčana kazna od 1.970 do 3.830 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca te devet negativnih prekršajnih bodova po pravomoćnosti presude - priopćili su iz policije.