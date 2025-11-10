Pijan pao s bicikla kraj Varaždina: U bolnici je

Muškarac (54) ozlijeđen je prilikom pada s bicikla u petak oko 16:30 sati u Donjoj Voći, piše varaždinska policija.

Vozio je bicikl pod utjecajem 1,69 promila. Izgubio je kontrolu nad njim i pao na tlo.

Prevezli su ga u Opću bolnicu Varaždin, gdje će naknadno ocijeniti njegove ozljede.