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60-GODIŠNJAK

Pijan pao s električnog bicikla u Bjelovaru, završio je u bolnici

Piše Ivan Štengl,
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Pijan pao s električnog bicikla u Bjelovaru, završio je u bolnici
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
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Po zaprimanju liječničke dokumentacije i utvrđivanju težine ozljeda policija će poduzeti odgovarajuće zakonom propisane mjere.

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Daruvarskoj ulici u Ždralovima u kojoj je u srijedu oko 19 sati ozlijeđen 60-godišnjak na električnom biciklu.

- Biciklist se kretao Daruvarskom ulicom iz smjera zapada prema istoku, a dolaskom do dijela ceste nedaleko od prometnog znaka koji označava završetak naseljenog mjesta Ždralovi, uslijed nesigurnog upravljanja izgubio je nadzor nad biciklom i pao na kolnik.

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Biciklist je ozlijeđen i prevezen u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru

- Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je 60-godišnjak upravljao električnim biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu  u koncentraciji od 1,07 g/kg - navode iz policije.

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