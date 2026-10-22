Po zaprimanju liječničke dokumentacije i utvrđivanju težine ozljeda policija će poduzeti odgovarajuće zakonom propisane mjere.
60-GODIŠNJAK
Pijan pao s električnog bicikla u Bjelovaru, završio je u bolnici
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Policija je objavila detalje prometne nesreće u Daruvarskoj ulici u Ždralovima u kojoj je u srijedu oko 19 sati ozlijeđen 60-godišnjak na električnom biciklu.
- Biciklist se kretao Daruvarskom ulicom iz smjera zapada prema istoku, a dolaskom do dijela ceste nedaleko od prometnog znaka koji označava završetak naseljenog mjesta Ždralovi, uslijed nesigurnog upravljanja izgubio je nadzor nad biciklom i pao na kolnik.
Biciklist je ozlijeđen i prevezen u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru
- Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je 60-godišnjak upravljao električnim biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,07 g/kg - navode iz policije.
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