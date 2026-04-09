Pijan pao s romobila u Đakovu: 'Napuhao' 1,73 promila. Vozio je bez kacige, trijeznio se u postaji

Pijani 42-godišnjak je jučer oko 21.20 sati upravljao električnim romobilom i kretao se nogostupom Ulice Joze Ivakića u Đakovu kad je

izgubio nadzor nad upravljačem i pao na tlo te glavom udario u asfaltnu površinu. Nije nosio kacigu te je nakon pada zadobio površinske ozlijede glave.





Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć, a vozač je odbio daljnji medicinski pregled u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize.



Utvrđeno je da je vozač upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 1,73 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.





Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 390 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura.



Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.