KAZNA 480 EURA

Pijan pao s romobila u Đakovu: 'Napuhao' 1,73 promila. Vozio je bez kacige, trijeznio se u postaji

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan pao s romobila u Đakovu: 'Napuhao' 1,73 promila. Vozio je bez kacige, trijeznio se u postaji
ILUSTRACIJA | Foto: Igor Soban/Pixsell

Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć, a vozač je odbio daljnji medicinski pregled

Pijani 42-godišnjak je jučer oko 21.20 sati upravljao električnim romobilom i kretao se nogostupom Ulice Joze Ivakića u Đakovu kad je
izgubio nadzor nad upravljačem i pao na tlo te glavom udario u asfaltnu površinu. Nije nosio kacigu te je nakon pada zadobio površinske ozlijede glave.

Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć, a vozač je odbio daljnji medicinski pregled u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize.

Utvrđeno je da je vozač upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 1,73 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.

Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 390 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura.

Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.

