Pijan puštao glasnu glazbu u Vrpolju, vrijeđao je i policajce

Policajci u Vrpolju kod Slavonskog Broda dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za narušavanje javnog reda i mira. Muškarac je u noći na 30. svibnja na području Slavonskog Broda, u vidno alkoholiziranom stanju, puštao glasnu glazbu u dvorištu obiteljske kuće i time remetio javni red i mir. Kako navode iz policije, 37-godišnjak je nastavio s narušavanjem javnog reda i mira vičući, galameći te vrijeđajući policijske službenike.

Odbio je ponuđeno alkotestiranje, nakon čega je uhićen i priveden u policijske prostorije. Tamo je zadržan do otriježnjenja.

Protiv 37-godišnjaka policija će Općinskom sudu u Slavonskom Brodu podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.