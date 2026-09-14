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NEVJEROJATNO

PIJAN UDARIO PIJANIJEG U sudaru kod Varaždina sedmero ozlijeđenih, među njima i dijete

Piše Ivan Štengl,
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PIJAN UDARIO PIJANIJEG U sudaru kod Varaždina sedmero ozlijeđenih, među njima i dijete
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska
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Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, 23-godišnjaku prijeti novčana kazna do 2 380 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do devet mjesec

Varaždinska policija objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je u nedjelju oko 4 sata ujutro u Varaždinskoj ulici u Gornjem Vratnu ozlijeđeno sedmero ljudi, među kojima i 6-godišnje dijete.

23-godišnji vozač kojem je u krvi izmjereno 1,07 promila alkohola u krvi u zavoju je pretjecao automobil te pritom udario u drugi auto koji je dolazio iz suprotnog smjera. 

- Tom je prilikom prednjom stranom svog vozila udario u prednju stranu osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 2.31 promila - navodi policija.

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Ukupno je sedmero ljudi ozlijeđeno, oba vozača te pet putnika koji su bili u automobilu vozača koji je imao više od dva promila alkohola u krvi, redom u dobi od 6, 21 i 39 godina te dvoje 26-godišnjaka.

- Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, 23-godišnjaku prijeti novčana kazna do 2 380 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do devet mjeseci - navodi policija.

Također je utvrđeno da je 26-godišnjak u vozilu prevozio više ljudi nego što je bilo ugrađenih sjedala.

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