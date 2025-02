Pijan vozio teretnjak, policija ga zaustavila i kaznila..

Dubrovački policajci priveli su pijanog vozača (38) teretnog vozila u srijedu navečer, javila je dubrovačko-neretvanska policija. Prometna policija ga je zaustavila u 21:15 sati u Zagrebačkoj ulici u Dubrovniku.

Vozač je bio u vidno pijanom stanju zbog čega je alkotestiran. Policija je utvrdila da je vozio teretno vozilo a pod utjecajem alkohola od 2,35 promila.



Isključen je iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.320 eura i tromjesečnom zabranom upravljana vozilima B kategorije.





Iz policije podsjećaju da je vožnja pod utjecajem alkohola i droga težak prekršaj. Novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi pa su kazne u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.



Odbijanje testiranja na alkohol i droge također je kažnjivo novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.