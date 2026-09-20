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ODMAH JE UHIĆEN

Pijan vrijeđao i nogom udario policajca u Zagrebu: Naljutio se zbog nadzora prometa...

Piše HINA,
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Pijan vrijeđao i nogom udario policajca u Zagrebu: Naljutio se zbog nadzora prometa...
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell/ilustracija
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Kaos na Trešnjevci! Pijani 35-godišnjak u nedjelju ujutro oko 4 sata vrijeđao je policajce tijekom nadzora prometa pa jednog i nogom udario, završio je u lisicama

Zagrebačka policija (PUZ) u nedjelju ujutro uhitila je i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je, nezadovoljan nadzorom prometa koji je policija provodila na Trešnjevci, vrijeđao, a potom i nogom udario jednog policajca.

U nedjelju ujutro oko 4 sata na Trešnjevci, izvijestio je PUZ, na raskrižju Selske ulice i Jadranskog mosta, za vrijeme nadzora vozila i vozača, policajci su uočili i zaustavili vozilo marke Peugeot Partner zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak.

Nezadovoljan zbog obavljanja nadzora, 35-godišnjak je verbalno vrijeđao policajce, a potom i jednog od njih udario nogom.

Radi sprječavanja daljnjeg napada, policajci su prema 35-godišnjaku uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te ga uhitili i priveli u službene prostorije.

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Tamo je utvrđeno da je muškarac pod utjecajem od 1,16 g/kg alkohola u organizmu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Komentari 3
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