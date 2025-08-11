Pijana vozačica (43) u Petrinji izletjela iz zavoja. Prevrnula se bočno i zabila u stupove...

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se u po nedjeljak oko tri sara u mjestu Mošćenica u Petrinji. Nesreću je izazvala vozačica (43) koja je bila pod utjecajem 1,05 promila, piše sisačko-moslavačka policija.

Nije prilagodila brzinu vožnje pa je po izlasku iz zavoja sletjela u odvodni kanal. Prevrnula se na bočnu stranu i nastavila se kretati. Tom prilikom je udarila u betonske stupove ograde troje vlasnika. Policija ju je smjestila u posebne policijske prostorije dok se nije otrijeznila.

Protiv nje slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.