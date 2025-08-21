Priveli su ga u prostorije policijske postaje, gdje su ga medicinski djelatnici pregledali
ČEKA GA KAZNA
Pijandura za volanom u Novoj Gradiški! Vozio auto švicarskih registracija s 2.5 promila u krvi
Čitanje članka: < 1 min
Policija je u Novoj Gradiški u srijedu u večernjim satima zaustavila vozača (50) švicarskih registracija. Alkotestom su utvrdili da je bio pod utjecajem 2,51 promila, piše brodsko-posavska policija.
Priveli su ga u prostorije policijske postaje, gdje su ga medicinski djelatnici pregledali.
Utvrdili su da je sposoban za zadržavanje do otrježnjenja.
Policija je protiv vozača podnijela optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku