Pijandura za volanom u Novoj Gradiški! Vozio auto švicarskih registracija s 2.5 promila u krvi

Policija je u Novoj Gradiški u srijedu u večernjim satima zaustavila vozača (50) švicarskih registracija. Alkotestom su utvrdili da je bio pod utjecajem 2,51 promila, piše brodsko-posavska policija.

Priveli su ga u prostorije policijske postaje, gdje su ga medicinski djelatnici pregledali.

Utvrdili su da je sposoban za zadržavanje do otrježnjenja.

Policija je protiv vozača podnijela optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.