Pijani Hrvat (52) zaspao u vlaku pa ugrizao strojovođu koji ga je pokušavao probuditi

Nakon što je vozač linije S7 prigradske željeznice Münchena u petak rano ujutro završio smjenu, umjesto da ode doma na počinak završio je na Hitnoj.

Sve se izdogađalo nakon što je u 1.45 iza ponoći, nakon 33 kilometara, odnosno 44 minute vožnje od Marienplatza u centru Münchena prema južnom predgrađu, 42-godišnji vozač poručio rijetkim putnicima u vlaku da su došli do završne stanice. Hrvatu (52) koji je spavao u vagonu, buđenje nije najbolje sjelo.

Naime, kako piše RTL.hr nakon što je strojovođa pokušao probuditi uspavanog Hrvata, on ga je ugrizao za ruku, a zatim udario u lice. Policija Münchena objavila je kako je 52-godišnjak vjerojatno 'nešto krivo shvatio', no ipak je nakon incidenta pokušao pobjeći. U tome ga je spriječio 21-godišnji putnik koji je potrčao za pijanim nasilnikom, oborio ga na pod i zadržao do dolaska policije.

Policija mu je izmjerila čak 2.12 promila alkohola u krvi, a Vozač je uhvaćenog Hrvata prijavio zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, iako je na Hitnoj završio ponajviše zato što se nalazio u stanju šoka od bizarnog napada.

