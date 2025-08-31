Pijani 'klaun' nasrnuo na članove benda Mejaši s dvije sjekire: ‘Sad ću vas sve ubiti!‘

Neobičan i uznemirujući incident dogodio se 15. veljače u Sračincu, gdje se povodom fašnika održavao koncert popularne grupe Mejaši. Zabava je umalo završila tragedijom kada je 27-godišnji geološki tehničar Luka V., pod utjecajem alkohola, prijetio članovima benda smrću držeći u rukama dvije sjekire, prenosi Jutarnji list.

Prema optužnici, okrivljeni je nakon koncerta ušao u prostoriju Doma kulture gdje su se nalazili glazbenici. Bio je odjeven u kostim klauna, a s čak 1,91 promilom alkohola u krvi brzo je postao naporan i neprimjeren. Nakon što je prolio čašu vina po pjevaču Dinu B. i odgurnuo ga o zid, članovi benda zamolili su ga da napusti prostor.

No, ubrzo se vratio i to s dvije sjekire.

„Tko će sad mene za*ebavati i odavde istjerati. Sad ću vas ubiti“, navodno je viknuo prema glazbenicima. U strahu od mogućeg napada, članovi benda Dino B. i Voljen M. zajednički su ga svladali i zadržali do dolaska policije.

Policijski službenici su ga odmah uhitili te priveli na triježnjenje i kriminalističko istraživanje. Muškarac je pritom zadobio ozljedu nosa nakon što je pao na pločice.

'Nisam prijetio sjekirama. To nije moj stil'

Protiv njega je podignuta optužnica zbog prijetnji smrću, a Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu traži da mu se izrekne jedanaest mjeseci zatvora, s mogućnošću da kaznu odradi kroz rad za opće dobro.

Na raspravi pred sudom Luka V. tvrdio je da se događaja jedva sjeća.

„Vidim lokvu krvi, policajce, sjećam se da sam pao. Bio sam pijan, ali ne vjerujem da bih ikome prijetio sjekirama. To nije moj stil“, rekao je u svoju obranu.

Sudski spis otkriva i da Luka V. iza sebe već ima dvije pravomoćne presude u Njemačkoj zbog vožnje pod utjecajem alkohola te zbog krađe.