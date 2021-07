Zbog masovne tučnjave u subotu u Rovinju, policija provodi kriminalističko istraživanje nad pet osoba zbog narušavanja javnog reda i mira.

Naime, dvojica mađarskih državljana u dobi od 38 i 44 godine te trojica hrvatskih državljana u dobi od 37, 33 i 57 godina verbalno su i fizički se sukobili u ugostiteljskom objektu na Trgu na Mostu u Rovinju oko 22.39 sati, nakon što su se mađarski državljani neprimjereno ponašali prema drugim gostima.

Prema dosad utvrđenom, prolaznici su svjedočili nesvakidašnjem događaju kada su Mađari u alkoholiziranom stanju, (kod starijeg očitana koncentracija alkohola od 1,43, a kod mlađeg 1,58 promila) počeli napadati goste u obližnjem restoranu, pa su ih ugostitelji ljubazno zamolili da napuste njihov objekt. No oni to nisu učinili, pa su počele letjeti šake boce i čaše na sve strane, a ljudi vrištati. Ubrzo je pozvana i policija, a kada su Mađari ih vidjeli, počeli su bježati kroz ulicu Carera, no rovinjski su ih policajci ubrzo pristigli i priveli pred zgroženim mještanima i turistima.

Kakvu će kaznu dotični zaraditi tek je za vidjeti nakon krim istrage i odluke suca.