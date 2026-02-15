Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVILI DETALJE

Pijani mladić u Križevcima je divljao s 1,56 promila alkohola u krvi: Vozio je el. romobil

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani mladić u Križevcima je divljao s 1,56 promila alkohola u krvi: Vozio je el. romobil
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tijekom vožnje nije imao upaljena svjetla, nije nosio zaštitnu kacigu na glavi niti je bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom materijom, rekla je policija

Admiral

U Križevci je policija tijekom noćnog nadzora prometa zaustavila 22-godišnjeg vozača električnog romobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici zaustavili su ga u Ulici Franje Račkoga, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,56 promila alkohola u organizmu.

POGINULO DVOJE LJUDI Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'
Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'

Tijekom vožnje nije imao upaljena svjetla, nije nosio zaštitnu kacigu na glavi niti je bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom materijom.

Vozač je isključen iz prometa, a protiv njega će zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti pokrenut prekršajni postupak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
FOTKE IZ ZAGREBA

FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026