OBJAVILI DETALJE
Pijani mladić u Križevcima je divljao s 1,56 promila alkohola u krvi: Vozio je el. romobil
U Križevci je policija tijekom noćnog nadzora prometa zaustavila 22-godišnjeg vozača električnog romobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.
Policijski službenici zaustavili su ga u Ulici Franje Račkoga, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,56 promila alkohola u organizmu.
Tijekom vožnje nije imao upaljena svjetla, nije nosio zaštitnu kacigu na glavi niti je bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom materijom.
Vozač je isključen iz prometa, a protiv njega će zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti pokrenut prekršajni postupak.
