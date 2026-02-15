Pijani mladić u Križevcima je divljao s 1,56 promila alkohola u krvi: Vozio je el. romobil

U Križevci je policija tijekom noćnog nadzora prometa zaustavila 22-godišnjeg vozača električnog romobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici zaustavili su ga u Ulici Franje Račkoga, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,56 promila alkohola u organizmu.

Tijekom vožnje nije imao upaljena svjetla, nije nosio zaštitnu kacigu na glavi niti je bio označen reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom materijom.

Vozač je isključen iz prometa, a protiv njega će zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti pokrenut prekršajni postupak.