Obavijesti

News

Komentari 4
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon nesreće, vozač se odvezao te se zbog oštećenja na automobilu zaustavio nekoliko stotina metara dalje. Tad je zajedno s drugim putnikom prešao u drugi auto i svi su pobjegli, bez pružanja pomoći

Policija je uhitila 24-godišnjeg mladića koji je pijan usmrtio pješaka u Dubravi te nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja. Tragedija se dogodila jučer oko 10.40 sati na Vukomerečkoj cesti, gdje je mladi vozač, s 1,16 g/kg alkohola u krvi, upravljao automobilom Opel zagrebačkih registracija krećući se u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 15 nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, izgubio je nadzor nad vozilom u zavoju te sletio na nogostup. Ondje je udario u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, nakon čega je automobilom naletio na 87-godišnjeg pješaka koji je hodao nogostupom. Pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu, a njegovo je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Nakon nesreće, vozač se odvezao te se zbog oštećenja na automobilu zaustavio nekoliko stotina metara dalje, kod kućnog broja 3 Vukomerečke ceste. Tada je zajedno sa 42-godišnjim putnikom prešao u drugi Opel kojim je upravljao 48-godišnji vozač koji se kretao iza njih. Sva trojica su se udaljila s mjesta nesreće ne pruživši pomoć stradalom pješaku.

IZAZVAO NESREĆU KOD POŽEGE Tinejdžer pijan i bez vozačke skrivio sudar pa pobjegao
Tinejdžer pijan i bez vozačke skrivio sudar pa pobjegao

Policija je tijekom dana uhitila sve trojicu. Protiv 24-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te nepružanja pomoći, a u zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Uhićeni su i 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik, koji su kazneno prijavljeni zbog nepružanja pomoći.

Očevid je pod nadzorom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva i ekipe za očevid Policijske uprave zagrebačke trajao od 10.45 do 14.20 sati, zbog čega je promet Vukomerečkom cestom između Ulice Trnava I. i Sobolskog puta bio obustavljen i preusmjeravan obilaznim pravcima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025