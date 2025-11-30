Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca

Policija je uhitila 24-godišnjeg mladića koji je pijan usmrtio pješaka u Dubravi te nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja. Tragedija se dogodila jučer oko 10.40 sati na Vukomerečkoj cesti, gdje je mladi vozač, s 1,16 g/kg alkohola u krvi, upravljao automobilom Opel zagrebačkih registracija krećući se u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 15 nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, izgubio je nadzor nad vozilom u zavoju te sletio na nogostup. Ondje je udario u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, nakon čega je automobilom naletio na 87-godišnjeg pješaka koji je hodao nogostupom. Pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu, a njegovo je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Nakon nesreće, vozač se odvezao te se zbog oštećenja na automobilu zaustavio nekoliko stotina metara dalje, kod kućnog broja 3 Vukomerečke ceste. Tada je zajedno sa 42-godišnjim putnikom prešao u drugi Opel kojim je upravljao 48-godišnji vozač koji se kretao iza njih. Sva trojica su se udaljila s mjesta nesreće ne pruživši pomoć stradalom pješaku.

Policija je tijekom dana uhitila sve trojicu. Protiv 24-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te nepružanja pomoći, a u zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Uhićeni su i 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik, koji su kazneno prijavljeni zbog nepružanja pomoći.

Očevid je pod nadzorom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva i ekipe za očevid Policijske uprave zagrebačke trajao od 10.45 do 14.20 sati, zbog čega je promet Vukomerečkom cestom između Ulice Trnava I. i Sobolskog puta bio obustavljen i preusmjeravan obilaznim pravcima.