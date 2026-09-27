Pijani posjetitelj Oktoberfesta povratio u taksiju pa vozaču prijetio sjekirom i gađao ga

Pijani posjetitelj Oktoberfesta prvo je povratio u taksiju, a zatim je, svađajući se s vozačem o troškovima čišćenja vozila, na njega bacio cjepanicu te mu zaprijetio sjekirom, izvijestila je u nedjelju policija. Protiv 29-godišnjaka je pokrenuta istraga. Kako izvješćuje policija, sukob je izbio u gradu Starnbergu, jugozapadno od Münchena, nakon što se pijani putnik nije mogao dogovoriti s taksistom o cijeni čišćenja vozila.

Nakon što je drugi taksist priskočio u pomoć svome kolegi, 29-godišnjak je postao fizički agresivan, objavila je policija. Potom je izbio opći sukob u kojemu su putnik i drugi vozač lakše ozlijeđeni. No pijanome putniku nije bilo dosta pa je zatim posegnuo za sjekirom iz obližnjeg vrta i njome zaprijetio jednom od vozača, a potom je odložio hladno oružje i umjesto toga na njega bacio cjepanicu, no metu je promašio, pogodivši u ruku prvog taksista.

S obzirom na to da je 29-godišnjak bio pod jakim utjecajem alkohola, državno odvjetništvo naložilo je da mu se izvadi krv.Protiv njega i drugog taksista, koji je stigao na mjesto događaja da bi pomogao kolegi, sada se vodi istraga.