Pijani traktorist i vozač bez dozvole pali u jednoj noći: jedan u zatvoru, drugi čeka presudu!

Prvi incident dogodio se 10. listopada oko 18:50 u Miholjancu, u Ulici Antuna Mihanovića, gdje su policajci zaustavili traktor koprivničkih tablica kojim je upravljao 66-godišnjak. Muškarac se nepropisno kretao kolnikom, a alkotest je pokazao 2,11 promila alkohola u krvi. Vozač je odmah uhićen, a dan kasnije izveden pred prekršajni sud koji ga je osudio na 10 dana zatvora, uvjetno na devet mjeseci, te mu izrekao zabranu upravljanja traktorom na mjesec dana.

No tu priča ne staje. Samo nekoliko sati kasnije, oko 23:05 u Virju, policajci su u Šemovačkoj ulici zaustavili 41-godišnjeg vozača osobnog automobila, također koprivničkih registarskih oznaka. I on se nepropisno kretao kolnikom, a testiranjem je utvrđeno 2,05 promila alkohola. Osim što je bio pijan, vozač je vozio dok mu je vozačka dozvola već bila oduzeta jer nije obavio izvanredni liječnički pregled.

Policija ga je uhitila i protiv njega podnijela optužni prijedlog kojim predlaže novčanu kaznu od 2.830 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci. Nakon žurnog postupka, vozač je pušten, a o kazni će sud odlučiti naknadno.

Dva pijana vozača u jednoj noći – jedan na traktoru, drugi bez dozvole – još jednom potvrđuju koliko opasnosti na cestama donosi alkohol za volanom. Policija apelira na sve sudionike u prometu da ne sjedaju pijani za upravljač, jer bi idući put priča mogla imati puno teže posljedice.