Pijani vozač kod Požege sletio u kanal: 'Tipkao je po mobitelu'

U nedjelju 5. travnja 2026. oko 4.20 sati u mjestu Vetovo u Ulici Stjepana Radića, 35-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,29 promila upravljao osobnim automobilom, sišao je s kolnika u putni kanal gdje je prednjim dijelom vozila udario u betonski propust oborinskih voda. Također je utvrđeno da je za vrijeme vožnje koristio mobilni uređaj, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.





Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.



Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodila se i prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Vidovci u Ulici Stjepana Radića.