Obavijesti

News

Komentari 0
UDARIO GA RETROVIZOROM

Pijani vozač s tri promila u Županji udario dijete na biciklu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani vozač s tri promila u Županji udario dijete na biciklu
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija ga je odmah isključila iz prometa, oduzela mu vozačku dozvolu i privela ga do otrežnjenja, a protiv njega slijedi optužni prijedlog.

Dijete koje je vozilo bicikl lakše je ozlijeđeno u utorak u Županji, kada ga je oko 13.20 sati udario 55-godišnji vozač automobila koji je imao 3 promila alkohola. Vozač je tijekom pretjecanja udario desnim retrovizorom u ruku djeteta, koje nije imalo zaštitnu kacigu, pa je palo na kolnik.

Policija ga je odmah isključila iz prometa, oduzela mu vozačku dozvolu i privela ga do otrežnjenja, a protiv njega slijedi optužni prijedlog.

U drugoj nesreći, koja se dogodila oko 21.45 sati na cesti između Donjeg Novog Sela i Apševaca, lakše je ozlijeđena 23-godišnja vozačica osobnog automobila vinkovačkih oznaka. Nije prilagodila brzinu kretanja zavoju pa je sletjela s kolnika i udarila u obradivu površinu.

Uz ove dvije nesreće s ozlijeđenima, Policijska uprava vukovarsko-srijemska evidentirala je i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom te 25 prekršaja prekoračenja brzine zabilježenih fiksnim kamerama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025