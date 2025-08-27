Pijani vozač s tri promila u Županji udario dijete na biciklu

Dijete koje je vozilo bicikl lakše je ozlijeđeno u utorak u Županji, kada ga je oko 13.20 sati udario 55-godišnji vozač automobila koji je imao 3 promila alkohola. Vozač je tijekom pretjecanja udario desnim retrovizorom u ruku djeteta, koje nije imalo zaštitnu kacigu, pa je palo na kolnik.

Policija ga je odmah isključila iz prometa, oduzela mu vozačku dozvolu i privela ga do otrežnjenja, a protiv njega slijedi optužni prijedlog.

U drugoj nesreći, koja se dogodila oko 21.45 sati na cesti između Donjeg Novog Sela i Apševaca, lakše je ozlijeđena 23-godišnja vozačica osobnog automobila vinkovačkih oznaka. Nije prilagodila brzinu kretanja zavoju pa je sletjela s kolnika i udarila u obradivu površinu.

Uz ove dvije nesreće s ozlijeđenima, Policijska uprava vukovarsko-srijemska evidentirala je i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom te 25 prekršaja prekoračenja brzine zabilježenih fiksnim kamerama.