Pijani vozač sletio autom s ceste u Bedekovčini. Autom udario u ogradu pa u zid obiteljske kuće

Pijani vozač teško je ozlijeđen nakon što je autom sletio s ceste u Bedekovčini. 57-godišnji hrvatski državljanin je sinoć oko 22.10 sati upravljao automobilom iz smjera Špičkovine prema Poznanovcu pod utjecajem alkohola od 1,20 promila. Vozač brzinu kretanja nije prilagodio osobinama kolnika i vidljivosti, zbog čega je u zavoju sletio izvan kolnika.

Iz krapinsko-zagorske policije naveli su kako je automobil prednjim i stražnjim lijevim dijelom prvo udario u dvorišnu ogradu, a potom se u dvorištu prevrnuo na desni bok. Vozilo je u nastavku kretanja stražnjim dijelom udarilo u zid obiteljske kuće.

Djelatnici Hitne medicinske pomoći prevezli su 57-godišnjaka u Opću bolnicu Zabok. Tamo su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede te ga zadržali na daljnjem liječenju