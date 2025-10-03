Piletić: Radi se na ubrzanju rješenja za inkluzivni dodatak

Piletić rekao novinarima nakon sjednice Vlade da se stavka za inkluzivni dodatak usklađuje sa stvarnim trošenjem novaca za isplatu inkluzivnog dodatka, koji je objedinio četiri vrste naknada, s obzirom na to da će se, kako je predviđeno u drugoj godini od uvođenja potrošiti puno više sredstava nego što bilo planirano na kraju 2024.

Jedan od razloga je što se broj korisnika povećava, drugi je to što je inkluzivni dodatak puno veći iznos od naknade koju je osoba s invaliditetom primala prije, a treći je što pravo na inkluzivni dodatak počinje s danom podnošenja, dodao je ministar.

Isplata zaostataka značajna stavka u ovoj godini

"Tako je u ovoj godini značajna stavka i isplata zaostatka, dakle ne samo tekuća isplata aktivnim korisnicima inkluzivnog dodatka", naveo je.

Piletić je dodao da početni val zahtjeva jenjava i po broju novih zahtjeva i po broju žalbi.

Također je izrazio očekivanje da će digitalizacijom i povećanjem broja vještaka unutar Hrvatskog zavoda za vještačenje rasti broj novih rješenja te će se nalazi i mišljenja izdavati puno brže i pravovremeno.

Pojasnio je kako nema pravnog okvira da se isplate zaostatci ako netko nije dobio nalaz i mišljenje, nije mu utvrđen stupanj i vrsta oštećenja te nije dobio rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Govoreći o dugom čekanju na rješenje, ponovio je da su prilikom najave zakona udrugama i savezima koji se bave osobama s invaliditetom najavili da svojim članovima komuniciraju da bez odgovarajućeg nalaza i mišljenja stručnjaka neće dobiti inkluzivni dodatak.

Oni koji čekaju će, poručio je, "sasvim sigurno" biti riješeni u najkraćem mogućem roku.

Broj onih koji nemaju nikakvo pravo čini se veći

Napomenuo je da među 105 tisuća osoba koje su još u procesu izrade nalaza i mišljenja, imaju više od 15 tisuća aktivnih korisnika inkluzivnog dodatka koji su ponovno predali dokumentaciju na vještačenje, nezadovoljni donesenim rješenjem.

Zbog toga se po njegovim riječima čini da je broj onih koji nemaju nikakvo pravo veći.

Novinarima je objasnio kako njegov resor vrši transakcije i da su, ako se govori o tome tko je profitirao od rebalansa proračuna, korisnici prava iz mirovinskog sustava i socijalne skrbi ti koji će imati koristi.

Upitan o pregovorima sa sindikatima, podsjetio je kako su oni započeti još u lipnju te su obustavljeni na prijedlog sindikata jer su željeli vidjeti učinak turističke sezone iako im je rečeno da će ti prihodi biti potrošeni u ovoj godini.

Pojasnio je kako se sada očekuje deficit, a ne suficit pa će sva ta sredstva biti iskorištena za aktivnosti koje su predstavili rebalansom.

Pri tome je najavio kako će uskoro sastati i nastaviti pregovarački proces, a uz to je izrazio nadu da će sa sindikatima što prije postići dogovor oko nekih novih prava.