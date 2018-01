Pilot je letio bez dozvole, a zmaj bez valjane svjedodžbe

U nastavku suđenja 58-godišnjem Nikoli Musulinu iz Rijeke pred vijećem sutkinje Ike Šarić preslušano je više snimki telefonskih razgovora operatera u Centru 112 s Hitnom pomoći, policijom i HGSS-om nakon dojave o nesreći na Grobnišćini gdje je u studenom 2016. godine život izgubila 51-godišnja Darinka Pavliša-Kralj iz Zaboka, kao putnica u motornom zmaju, javlja Novi list.

Pilot se tereti da nije letio na visini od najmanje 150 metara te da je, zbog njegove pogrešne procjene visine, zmaj stražnjim kotačima udario o površinu vode umjetno stvorenog jezera na području šljunčare u mjestu Dubina. Mali avion se zatim prevrnuo i potopio, a nesretna putnica izgubila je život od posljedica utapljanja.

Muslin je još ranije izjavio da se ne osjeća krivim, a njegov odvjetnik Berislav Pavišić, uložio je u sudski spis više dokumenata vezanih za slučaj, uz ostalo pristupnicu klubu i ugovor o osposobljavanju nesretne žrtve nesreće za pilota zmaja bez motora, kojima je bila upoznata s rizicima i opasnostima.

Sudu je dostavljen i dopis Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, iz koje su javili da baza podataka govori da Musulin u vrijeme nesreće nije imao valjanu dozvolu za pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova klase II. Sutkinja Šarić je napomenula da je to činjenica, bez obzira na njegovo pojašnjenje da leti još od 1988. godine. Prema dostupnim podacima, tu je dozvolu dobio otprilike tri mjeseca poslije tragedije.

Iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo potvrđeno je i da je u vrijeme nesreće mali avion nije imao svjedodžbu o plovidbenosti, da je ona istekla. Iz Zrakoplovnog društva Krila Kvarnera, koje je operater aerodroma Grobnik u vlasništvu MORH-a, stiglo je objašnjenje da su let dužni najaviti organizatori letenja, odnosno voditelji aktivnosti, što treba javiti kontroli leta na krčkom aerodromu. To bi trebalo značiti da je u ovom slučaju pilot zmaja trebao ishoditi to odobrenje, no iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe pristigao je dopis da sporni let nije registriran u sustavu kontrole.