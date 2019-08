Pilot: Moguće da se rasplinjač zaledio, jer motor tada staje

Letim sam 20 godina i samo jednom sam, nasreću, imao neugodnu situaciju upravo iznad Gorskog kotara. Motor je počeo trokirati. Naravno da vam nije svejedno, no uspjeli smo se okrenuti i vratiti u Lučko. Priča nam to Zlatko Mateša, koji i danas leti s pet stentova.

Toliko puta je i biran na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora. Vedar duh održava predajući mladima na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te ljubeći četvrtu, još nevjenčanu suprugu. Pojasnio nam je i zbog čega je njemu zakazivao motor Cessne.

- U gorivu je bilo vode. To je problem jer na visinama može doći do zaleđivanja, a onda i prestanka rada motora. Kad smo sletjeli, ispraznili smo rezervoare i riješili problem – prisjeća se Mateša, koji je do danas 400 sati držao “uzde” aviona u svojim rukama.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - Nikad nisam htio postati profesionalni pilot. Let me zanimao kao hobi i letim samo kad mi dođe gušt. Zadnji put sam u zraku bio s dva svoja draga prijatelja, Rajkom Tomašićem, jednim od najboljih pilota male avijacije, i jednim od najboljih slovenskih pilota, Benjaminom Licerom iz Portoroža - priča Mateša. Letačko umijeće naučio je, dodaje, od svojih danas pokojnih instruktora i prijatelja.

- Od njih trojice, koji su bili vrhunski dečki i ljudi, jedan je život okončao pri padu zrakoplova. Često se sjetim naših druženja i zaista mi nedostaju – kaže pomalo sjetno.

Pratio je i nedavni čudnovati manevar pilota Teodora Goričanca, koji je uspio prizemljiti Cessnu bez motora na autoputu prema Rijeci i pri tome nitko nije zadobio ni ogrebotinu.

'Rijetko motor otkazuje'

- Jako rijetko motor otkazuje, no zato nije rijetko da letjelice koje imaju problem piloti u nuždi spuštaju na autoput. Evo, nedavno je sličan slučaj bio i u Americi. Ja se nadam da osobno to neću doživjeti – rekao je nasmijano.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Cessna s riječkog autoputa leži sad rastavljena u Lučkom i čeka vještačenje. Vlasnik pilotske škole Ecos iz Zagreba, Miljenko Bucalović, unajmio ju je od Aerokluba Penkala. Kaže da je prije 20-ak dana bila na velikom servisu i da je odlično radila.

'Livadu bi teško preživjeli'

- Šteta je velika jer je prilikom slijetanja dosta udarala. Osigurana je kasko, no vidjet ćemo što će osiguranje reći. Čekam vještačenje koje nije garancija da će se znati što se dogodilo - kaže nam Bucalović. Ograđujući se od zaključaka, pojašnjava nam što je po njegovu mišljenju mogao biti uzrok kvara:

- Moguće je da se karburator, odnosno rasplinjač zaledio, jer tad motor staje. Kad sletite i kad se odledi, motor radi kao da nikad ništa nije ni bilo. No to je samo neka moja pretpostavka. Nakon što motor pregledaju vještaci i sam ću sve još jednom pregledati - kaže Bucalović koji leti već 40 godina.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Dodaje da je u trenutku slijetanja, Cessna je imala još 50 litara goriva zbog čega je postojala velika opasnost da se pri udaru zapali. Ponosan je na reakciju svojega pilota jer smatra da je u teškim trenucima i kratkom vremenu pronašao najbolje rješenje.

- Odlično je to izveo, jer da su išli na livadu i udarili krilom, zapalili bi se i teško da bi izašli živi. Na tom dijelu i nema livade koja bi bila pogodna za slijetanje jer je sve puno velikih kamena i rupa - rekao je.