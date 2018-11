Pilota identificirali po prstenu: 'Moj tata konačno putuje kući'

Moj brat Richard, koji je umro 2008., kazao mi je: ‘Ako pronađu našeg oca, neka ga pokopaju na vojnom groblju u Arlingtonu’. Želja će mu se sad ostvariti, kazala je Norma Ford Beard (74), kći poručnika Eugenea P. Forda, čiji su posmrtni ostaci pronađeni pokraj Visa.

Norma Ford Beard posljedni put je vidjela svoga oca kada je bila dijete.

- Vidio me kada je stigao kući na dopust, ali onda se vratio u rat i poginuo. Uopće ga se ne sjećam. Dugo vremena nismo znali što se zbilo s njime. Kada sam imala 13 godina, a moj brat 12 tada smo vidjeli njegovu fotografiju s ratišta te smo vidjeli što je radio. Dala bih svoj život da sam barem 15 minuta mogla biti s njime kada nas je posjetio - kroz suze priča Beard.

Sada kada su konačno posmrtni ostaci njezina oca pronađeni, dostojno će ga pokopati. Uz vojne počasti pokopati će ga u prosincu ove godine na Nacionalnom groblju Arlington u saveznoj državi Virginiji u SAD-u. To je vojno groblje na koje se pokapaju poginuli ili umrli američki vojnici.

Njezin otac poginuo je 16. prosinca 1944. godine. Bio je pilot u jednom od šest bombardera B-24 Liberator, poznatog kao i Tulsamerican. Oni su u Njemačkoj trebali uništiti skladište goriva. Ipak, Luftwaffe uspio je djelomično spriječiti savezničku akciju. Oborili su tri aviona. U kokpitu jednog od aviona sjedio je Ford koji je bio svjestan da je jedini izlaz da sleti na mali aerodrom na otoku Visu.

U tom trenutku to je bio jedini saveznički aerodrom, no isto tako je znao da će mu trebati mnogo sreće i umijeća da po lošem vremenu spusti avion. Uostalom, i motori su već počeli otkazivati. Iako su već praktički bili iznad Visa, zrakoplov se srušio u more. Sedam od deset članova posade je preživjelo.

Ford, inženjer leta Charles Priest i navigator Russell C. Landry nikad nisu pronađeni. Sve do nedavno.

Podvodni arheolog Brendan Foley sa švedskog Sveučilišta u Lundu uz pomoć hrvatskih stručnjaka vodio je misiju. Foley, koji je s ekipom stigao na lokaciju prisjeća se što ih je najviše mučilo tijekom istraživanja podmorja:

- Bilo je jako vruće. Bili smo na brodu, velikoj sivoj metalnoj kutiji u kojoj se temperatura tih dana nije spuštala ispod 40 stupnjeva. Znojili smo se ko ludi - kazao je.

Foley i njegov tim imali su mjesec dana da pronađu tragove koji bi ih odvesli do bilo kakvih posmrtnih ostataka posade. Nakon tri tjedna pronašli su što su tražili. Užad padobrana bila je zapetljana oko propelera tik uz kokpit. No problem je što je avion povijesni spomenik i hrvatske vlasti nisu im dopuštale da se avion koji je bio okrenut na 'leđa', ali ni ostaci padobrana, pomiču s dna.

Stoga su morali tražiti posebna dopuštenja. Mukotrpno i uz pomoć daljinski upravljanog stroja, tim je otkrivao ​​posmrtne ostatke vojnika.

- Otkrili smo ostatke na pilotskoj poziciji. Pronašli smo pojas za spašavanje i letačku čizmu. Potom smo u iskopu otkrili ostatke Forda - rekao je Foley.

Znanstvenici na Havajima, gdje se nalazi najveći forenzični laboratorij pet mjeseci su iz kosti i zuba analizirali DNK kako bi utvrdili identiet Forda. U siječnju ove godine, iz američke agencije DPAA, koja se brine o vojnicima nestalim u ratovima koje su Amerikanci vodili diljem svijeta, Normu su obavijestili da je među posmrtnim ostacima pronađen zlatni prsten.

- Bio je jedini oženjeni član posade. Po tome je također utvrđen identitet - kazala je Beard. Amerikanci su u potrazi za nestalim pilotom imali veliku pomoć hrvatskih vojnika jer su u operaciji angažirani brod HRM-a DB-M82 'Krka' te časnici i mornari.